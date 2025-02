GTA 6 en 2025 ? Une bonne et une mauvaise nouvelle

L'annonce de Borderlands 4 pour septembre 2025 suscite des doutes sur la date de sortie de GTA 6. Est-ce un signe de report ?

Une simple date de sortie vient de semer le doute sur le calendrier de sortie de GTA 6 . L’annonce de Borderlands 4 pour septembre 2025 pourrait bien être le signe d’un report du jeu le plus attendu de l’année. Ne vous laissez pas tromper. Tout semblait clair il y a encore quelques jours. Take-Two Interactive , l’éditeur de GTA 6 , avait présenté un planning bien défini : le jeu serait disponible fin 2025.

Cependant, cette annonce de Borderlands 4 pour septembre 2025 soulève une question : pourquoi Take-Two sortirait-il Borderlands 4 juste avant GTA 6 ? C’est prendre un énorme risque pour Borderlands 4. La communication de Take-Two devient de plus en plus confuse. Dans certains documents, l’éditeur mentionne Borderlands 4 « « , dans d’autres, cette précision disparaît. Ces incohérences rappellent une pratique courante dans l’industrie : préparer doucement le terrain pour un report. Rockstar Games, le studio derrière GTA 6, est connu pour ne jamais se précipiter. Leurs jeux sont régulièrement repoussés pour garantir une qualité irréprochable. Avec GTA 6, décrit comme l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire du jeu vidéo, la pression est encore plus forte. Si Take-Two continue d’affirmer que GTA 6 sortira bien fin 2025, c’est peut-être plus pour rassurer les investisseurs que par réelle conviction. Les joueurs, eux, sont habitués aux reports de Rockstar et préfèrent un jeu parfait, mais tardif à une sortie précipitée





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

GTA 6 Report Borderlands 4 Take-Two Interactive Rockstar Games

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le CHAN 2025 reporté à août 2025Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté à août 2025. La CAF a pris cette décision afin de permettre une inspection approfondie des infrastructures. Le tirage au sort des groupes sera probablement effectué ultérieurement.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Virbac prévoit une croissance modérée en 2025 malgré une performance solide au quatrième trimestreLe groupe français de santé animale Virbac a annoncé jeudi ses prévisions pour 2025, indiquant une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6 %. Cette prévision s'inscrit dans un contexte de performance solide au quatrième trimestre 2024, avec une hausse de 10,5 % des ventes.

Lire la suite »

Budget 2025 : « Une spoliation », levée de boucliers contre l’idée d’une taxation de certains retraitésDu RN à LFI, et jusqu’à Matignon qui indique qu’il s’agit « d’une position personnelle » de la ministre du Travail, son idée de taxer les « retraitées qui peuvent se le permettre » pour financer la Sécu, n’a visiblement pas très bien été reçue

Lire la suite »

Une microcrèche dès 2025 à Saint-Riquier : le beau projet d'une assistante maternelleAssistante maternelle depuis quinze ans, Marion Degand va ouvrir une microcrèche pouvant accueillir douze enfants à Saint-Riquier. Les travaux commencent.

Lire la suite »