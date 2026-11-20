Un glitch récent permet de jouer Grand Theft Auto 6 en vue subjective sur consoles next-gen. Analyse du bogue et méthode pour l'activer malgré l'absence officielle du mode FPS.

Moins de vingt-quatre heures après sa sortie massive sur PlayStation 5 et Xbox Series, Grand Theft Auto 6 est déjà contourné par une communauté de joueurs déterminés. Un bogue technique permet désormais d'activer la vue à la première personne, une fonctionnalité que Rockstar Games avait explicitement exclue du lancement. Cette découverte surprend d'autant plus que le studio avait confirmé que les efforts étaient concentrés sur les animations en troisième personne. Des créateurs comme oneboyler et OrangeGuy ont été les premiers à diffuser cette méthode sur YouTube, révélant que le code existe bel et bien dans les fichiers du jeu.

Le bogue technique révèle un code inachevé

Le mécanisme repose sur un glitch de caméra qui bloque momentanément le point de vue subjectif du joueur. Fraser Gilbert, rédacteur ayant testé la manipulation sur Xbox Series, explique que cette faille permet de courir, de conduire et même de tirer comme dans un jeu de tir à la première perspective. Cette révélation confirme que la vue subjective est déjà intégrée au moteur de Grand Theft Auto 6, bien qu'elle reste intentionnellement verrouillée. Le studio semble avoir laissé ce code accessible par erreur lors des dernières étapes de développement, offrant aux joueurs une expérience non officielle mais fluide.

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Méthode pour débloquer la vue subjective

L'activation de ce mode nécessite une manipulation précise et plusieurs essais réussis pour éviter de bloquer la partie. Il est impératif de créer une sauvegarde avant de commencer les manœuvres pour préserver l'avancement du jeu. Dans les paramètres de la manette, il faut attribuer la fonction Caméra au pavé tactile sur PlayStation 5 ou au bouton Affichage sur Xbox Series. Une fois cette configuration effectuée, les joueurs doivent ranger le téléphone avec le bouton Rond sur PS5 ou B sur Xbox, puis appuyer rapidement et à plusieurs reprises sur le pavé tactile ou le bouton Affichage. Cette séquence d'actions force la caméra à se placer derrière les yeux des personnages, Jason et Lucia.

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Les limites et le futur du mode FPS

Cette fonctionnalité reste fragile et peut se désactiver en cas d'arrestation ou lors d'une visite chez le coiffeur, éléments qui réinitialisent la caméra derrière le personnage. Rob Nelson, codirecteur du studio Rockstar North, avait déjà indiqué que la vue à la première personne n'était pas prioritaire pour la sortie initiale. Le code étant déjà avancé, cette fonctionnalité pourrait potentiellement être intégrée officiellement via une future mise à jour logicielle. Les fans espèrent une correction ou une activation officielle sans attendre la prochaine génération de consoles, similaire à ce qui a été observé avec Grand Theft Auto 5.