GTA 6 : Batterie PS5 Battletron moins de 6 € chez Action

Action propose la batterie externe Battletron pour PS5 à 5,99 euros. Une offre idéale pour les sessions prolongées de GTA 6 avec une autonomie doublée.

Action liquide les stocks d'une batterie externe pour manette PS5 de la marque Battletron à un prix exceptionnel de 5,99 euros. Cette promotion intervient exactement au moment de l'arrivée du jeu vidéo Grand Theft Auto 6. Prolonger ses sessions de jeu sans interruption devient possible grâce à cet accessoire compact. Il se branche directement sur le port USB-C de la manette DualSense. Une autonomie prolongée change considérablement l'expérience de jeu lorsqu'une manette ne tombe jamais en panne en pleine partie.

Autonomie doublée pour GTA 6

La capacité de 3000 mAh de cette batterie externe pour manette de PlayStation 5 Battletron permet de doubler la durée de jeu habituelle. Là où une charge standard ne dure que quatre à cinq heures, cet accessoire ajoute 140 % d'autonomie supplémentaire. Cela représente environ dix heures de session continue. Ce temps de jeu est parfait pour explorer les vastes cartes de Grand Theft Auto 6 ou de Call of Duty. Le câble USB-A vers USB-C fourni permet une recharge complète en une heure et demie à deux heures. Elle se fait sur n'importe quel port USB disponible, y compris sur une console ou un chargeur mural standard.

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Design discret et fixation simple

Le format compact de cette batterie externe pour manette de PlayStation 5 Battletron se fixe aisément sous la manette DualSense. Aucun outil ni vis n'est nécessaire pour cette installation rapide. Deux clips maintiennent l'ensemble en place, même pendant les sessions de jeu les plus intenses. La connexion USB-C délivre l'énergie en continu sans aucune interruption. Cette stabilité est cruciale lors des phases de combat les plus nerveuses dans les jeux récents. Le poids ajouté reste discret avec environ 80 grammes supplémentaires. Il ne déséquilibre pas la prise en main habituelle de la manette. Les finitions blanches ou noires s'accordent parfaitement avec les deux versions officielles de la DualSense. Cela garantit un ensemble visuel homogène et professionnel pour le setup de jeu du joueur.

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Optimisation énergétique et praticité

La batterie externe pour manette de PlayStation 5 Battletron s'éteint automatiquement une fois la manette chargée. Cette fonctionnalité préserve les cellules de la batterie sur le long terme. L'utilisateur n'a pas à s'inquiéter de la surcharge ou de la dégradation rapide de l'équipement. Le câble fourni mesure un mètre de long. Cette longueur est suffisante pour brancher l'accessoire sur une console ou un chargeur mural pendant que vous jouez. Cela offre une liberté de mouvement accrue par rapport aux câbles plus courts. Le prix de 5,99 euros sur Action rend cet accessoire très attractif pour les gamers qui souhaitent optimiser leur configuration. Cette offre permet de profiter pleinement des nouveautés sans contrainte technique. La batterie s'adapte à différents scénarios de jeu, qu'il s'agisse de courses ou d'aventures narratives. Les joueurs peuvent ainsi se concentrer sur la stratégie et le divertissement. L'offre est limitée dans le temps. Il est donc recommandé de vérifier la disponibilité rapidement avant l'épuisement des stocks.