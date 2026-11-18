Digital Foundry révèle que GTA 6 reste bloqué à 30 FPS sur PS5 Pro. Le PSSR compense la résolution 1440p pour offrir une expérience visuelle supérieure.

L'analyse technique de Grand Theft Auto 6 publiée ce mercredi 18 novembre par Digital Foundry confirme les limites de performance sur les consoles next-gen. Le jeu fonctionne en résolution 1440p et affiche 30 images par seconde sur PlayStation 5 comme sur PlayStation 5 Pro. Cette décision technique de Rockstar a été rendue publique dès le 10 novembre lors de l'ouverture du préchargement, clarifiant une question majeure concernant la puissance réelle de la nouvelle console de Sony.

Performance bloquée à 30 images par seconde

La question centrale concernant la PS5 Pro était de savoir si la console plus puissante pourrait atteindre les 60 images par seconde. Rockstar a tranché en maintenant un cap de 30 images par seconde sur toutes les plateformes. L'écart entre les deux versions console se joue donc exclusivement sur la netteté de l'image et la stabilité de l'animation plutôt que sur le taux de rafraîchissement. Cette approche permet au studio de concentrer ses efforts sur d'autres aspects visuels.

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Avantage visuel de la PlayStation 5 Pro

Malgré le frame rate identique, la PS5 Pro conserve un avantage net grâce à la technologie PSSR. Le PS5 Standard affiche une résolution native plus faible, parfois chutant jusqu'à 23 images par seconde dans les scènes les plus lourdes, tandis que la PS5 Pro reste quasi verrouillée à 30 FPS avec une régularité parfaite. Les rares chutes vers 24 FPS sur Pro surviennent uniquement lors d'explosions majeures. La console de Sony utilise son agrandisseur par IA pour imiter une vraie 4K, offrant une image beaucoup plus propre que celle de la PS5 standard qui peine avec les détails lointains.

Ombres en ray tracing et éclairage global

La PlayStation 5 Pro ajoute une couche de réalisme avec des ombres en ray tracing. Ces dernières remplacent les cartes d'ombres classiques qui créaient des ruptures visuelles aux changements de distance. Le résultat offre des transitions de pénombre naturelles. Toutes les consoles profitent déjà de l'éclairage global et des reflets en ray tracing. Digital Foundry juge cette mise en œuvre comme l'une des meilleures vues à ce jour dans l'industrie du jeu vidéo.

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Comparaison avec les consoles Xbox

Sur Xbox Series X, Rockstar applique la même méthode qu'avec la PS5, utilisant du 1440p agrandi en 4K avec sa propre technique. La Xbox Series S part de plus bas avec 900p agrandi vers 4K grâce à FSR 4. Wccftech note que GTA 6 est le premier jeu à utiliser FSR 4 sur cette console. L'éclairage global en ray tracing est maintenu sur Xbox Series S malgré sa mémoire limitée. Aucune console ne propose de mode 60 images par seconde car Rockstar vise la simulation.

Impact du PSSR et du QSSR

Le PSSR est une version allégée de l'agrandissement IA pensée pour la PS5 de base. La technologie QSSR est annoncée dans six autres titres mais GTA 6 n'en fait pas partie. Cette exclusion pourrait limiter le potentiel de l'image sur PS5 standard. Le QSSR aurait pu rapprocher l'image de celle de la Pro sans perte de netteté. La décision de Rockstar privilégie la fidélité visuelle brute au détriment d'une flexibilité accrue. L'expérience reste cohérente entre les plateformes.