Growth and Inflation in Five Major European Economies

The article discusses the economic outlook for the five major economies of Europe - France, Germany, Spain, Italy, and the UK - in 2026, taking into account the ongoing war in the Middle East. It highlights the impact of the conflict on their growth prospects and inflation rates.

Les cinq grandes économies d'Europe - France , Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni - devraient toutes afficher une croissance dans le vert en 2026, malgré la guerre au Moyen-Orient.

Leur perspective économique est assombrie par ce conflit. Plus de croissance, moins d'inflation pour 2026 : ce scénario est parti en fumée dès la fin du mois de février quand la guerre a éclaté, selon les économistes de BNP Paribas. Face à la dégradation du contexte géopolitique, les auteurs ont revu leurs précédentes prévisions de croissance à la baisse et celles de l'inflation à la hausse.

Le soutien budgétaire, pour compenser au moins en partie l'impact du choc énergétique dû au conflit, reste en place. Reste que si le tableau est assombri, il n'est pas totalement obscurci. La plupart des facteurs de soutien en 2025 seraient encore à l'œuvre en 2026 et permettraient d'amortir le choc. L'Espagne, championne de la croissance, va mieux.

Les cinq grandes économies d'Europe devraient toutes afficher une croissance de leur produit intérieur brut (PIB) dans le vert en 2026, à des niveaux inférieurs à ce qu'ils auraient été si la guerre au Moyen-Orient n'avait pas éclaté. L'Espagne devrait, une fois de plus, tirer son épingle du jeu. Sa croissance est attendue à +2,3 %, contre +1 % pour la zone euro. Un niveau néanmoins en ralentissement par rapport à 2025 (-0,5 point).

Cette décélération tient en partie à des facteurs structurels : la croissance repose largement sur les créations d'emplois, qui devraient diminuer à mesure que le plein emploi se rapproche, alors que la productivité ne prend pas le relais. Si la croissance espagnole restait engagée dans un cycle favorable, c'est aussi parce qu'elle ne devrait pas pâtir des conséquences de la guerre au Moyen-Orient autant que ses voisines.

L'Italie est dans une position délicate à cause de sa dépendance au gaz naturel liquéfié (GNL) et de son exposition au détroit d'Ormuz. Idem pour le Royaume-Uni, parmi les pays européens les plus exposés à une hausse du prix des matières premières. Chacun devrait se contenter d'une croissance de +0,7 % en 2026, contre 1 % estimé auparavant. Grâce aux investissements publics dans l'armement, que la guerre au Moyen-Orient ne devrait pas ébranler.

Les économistes estiment que le PIB hexagonal atteindrait +1 % en 2026, en hausse de 0,3 point par rapport à l'année précédente. Elle serait talonnée par celle de l'Allemagne (+0,8 % en 2026), qui aurait alors doublé par rapport à son niveau de 2025 (+0,4 %). Cette année 2026 devrait signer un retour à la hausse de l'inflation dans les cinq grandes économies d'Europe, alors qu'elle était initialement attendue en baisse (ou stable pour la France).

La raison n'est pas à chercher très loin : l'augmentation des prix de l'énergie en raison de la guerre au Moyen-Orient. Les économistes s'attendent à ce que le choc énergétique pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et, ce devrait être le cas en Allemagne, les prix de l'électricité étant fortement dépendants de ceux du gaz, en Italie et au Royaume-Uni.

Les prévisions des économistes de BNP Paribas tablent sur un taux d'inflation entre +3 % et +3,6 % en 2026 selon les pays. Seule la France resterait bien en dessous (+2,4 %). Il faut dire que la France affichait, entre les cinq, le niveau le plus bas en 2025. L'inflation ne devrait toutefois pas tutoyer les sommets atteints en 2022-2023 à la suite de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine.

Les prix alimentaires poursuivent leur hausse sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient. La France est particulièrement concernée, elle qui cumule une dette publique parmi les plus élevées d'Europe tout comme son déficit. Les finances publiques de la France et de l'Italie sont déjà bien dans le rouge et l'heure est à les redresser, pas à les creuser encore davantage





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

European Economies Growth Inflation Middle East War Investments Debt Charity France Germany Spain Italy UK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CAC 40 : la Bourse plonge, l’inflation liée à la guerre avec l’Iran dope les anticipations de hausses de tauxLa Bourse de Paris chute ce lundi 18 mai, pénalisée par le regain de tensions sur les marchés liés aux craintes d’inflation et à l’absence de progrès dans les discussions autour du conflit au Moyen-Orient. Le CAC 40 perd plus de 1%, dans un contexte de pression sur les taux et la dette souveraine.

Read more »

À la brigade de Beaumes-de-Venise, le major Cédric Pagès et le commandant Guillaume Bourez ont dressé le bilan de l'activité 2025À la brigade de Beaumes-de-Venise, le major Cédric Pagès et le commandant Guillaume Bourez ont dressé le bilan de l'activité 2025

Read more »

Google Introduces Major Changes to Search, Including AI-Powered Agents and Personalized InterfacesGoogle has announced significant updates to its search engine, Search, including the introduction of AI-powered agents and personalized interfaces. These changes aim to make search more proactive and less reliant on users visiting external websites. The new features are available today in the United States, with plans to expand to other regions and countries in the future.

Read more »

Summary of 'Au bout de l'enquête' Season 5, Major Cases, and Upcoming EpisodesThis news text provides information on the fifth season of 'Au bout de l'enquête', its investigation topics, and upcoming episodes. Suitable for viewers interested in current events and crime-based shows.

Read more »