Le groupe MARS dresse un bilan critique des instruments de defense europeens. Le rapport pointe une inefficacite financiere et un gaspillage des fonds publics europeens au profit de l'industrie nationale.

Le groupe MARS, compose de deputes europeens independants, publie un rapport devastateur sur les politiques de defense de l'Union europeenne. L'organisation qualifie ces instruments de sources de cacophonie et de gaspillage, soulignant une capacite inadequate a produire des resultats concrets pour la securite continentale. Cette critique s'inscrit dans une analyse sans concession des dispositifs finances directement par les Etats membres.

Un bilan catastrophique des fonds europeens de defense

Le Fonds Europeen de la Defense, ou FED, represente le dispositif le plus ancien et le plus connu de l'executif communautaire dans ce domaine. Malgre une experience d'une dizaine d'annees incluant les instruments precurseurs, aucun objet tangible n'a ete produit pour attestre de son efficacite. Plus de quatre milliards d'euros ont deja ete decaisses pour subventionner environ 300 projets, avec deux milliards supplementaires engages sur un budget initial d'environ huit milliards. Ces sommes sont considerees comme depensees en pure perte face a l'absence de prototypes ou de brevets entierement elabores grace a ces subventions.

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La situation bloquee du cadre financier pluriannuel 2028-2034

La negociation du prochain cadre financier pluriannuel, ou CFP, doit aboutir courant 2027 pour programmer les sept prochains budgets annuels de l'UE, de 2028 a 2034. La Commission avait propose une cible de 2000 milliards d'euros pour le CFP 2028-2034, soit une augmentation de 50%. Cependant, en raison de l'inflation, des remboursements du plan de relance et des blocages actuels entre les frugaux et les amis de la cohesion, l'enveloppe finale ne devrait pas ecarter significativement du CFP 2021-2027. Un changement majeur concerne la repartition interne, avec une augmentation proposee du budget defense qui pourrait quintupler.

L'impact sur les contribuables et la souverainete nationale

Cette redistribution des priorites budgetaires risque de renationaliser des politiques traditionnelles comme la PAC ou la cohesion inter-regionale. En echange, des domaines souverains comme la defense et la securite seraient communautarises. Pour la France, cela se traduirait par une augmentation des contributions des Etats, qui pourraient doubler. Les prelevements sur recettes au profit de l'UE, qui ont deja augmente de pres de 50% entre 2020 et 2026 pour atteindre 29 milliards d'euros, pourraient depasser les 36 milliards d'euros, voire atteindre 42 milliards d'euros par an selon un rapport du Senat de juillet 2026. Cette hausse significative permettrait ainsi de payer plus pour obtenir moins de souverainete strategique reelle.

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Une industrie concurrentielle subsidiee par l'argent public

Pour une majorite d'Etats europeens, il semble injuste que le budget de l'UE finance partiellement des industries americaines, coreennes ou israeliennes qui concurrencent directement l'industrie de defense nationale. Le groupe MARS rappelle que les traites n'autorisent pas l'UE a creer une industrie de defense autonome. Les seuls resultats avances par la Commission concernent le developpement de briques technologiques supplementaires sur des produits preexistants. Le cas du blindé de Patria, concurrent du Serval francais, illustre cette marginalite de l'apport europeen dans des projets industriels deja existants et realises par des industriels comme l'entreprise finlandaise Patria.

L'echec symbolique du drone EuroMALE et les futures orientations

Le drone EuroMALE, l'un des projets les plus emblemiques du FED, reste sans reponse concrete dix ans apres son lancement. Aucun prototype n'a encore vole, despite des debours importants, conduisant la France a se lasser de cette demarche inefficace. Le groupe MARS, prepare les characteristics d'une nouvelle architecture de defense que l'executif francais pourrait proposer a l'ete prochain. Ce rapport critique intervient alors que la Facilité Européenne de Paix, utilisee pour l'assistance a l'Ukraine, est proposee pour etre dotee d'au moins 30 milliards d'euros pour le prochain CFP. La communaute cherche desormais a eviter ce gaspillage en reorientant les fonds vers des reussites industrielles averees plutot que vers des projets purement theoriques sans deliverables concrets pour la securite europeenne.