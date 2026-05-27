Groupe Bolloré : un dividende exceptionnel de 4,2 milliards d'euros approuvé, une première historique

Le groupe Bolloré a approuvé un dividende exceptionnel de 4,2 milliards d'euros, une première historique. Ce dividende est lié à la vente en 2022 et 2024 de Bolloré Africa Logistics et Bolloré Logistics pour un montant global d'environ 10 milliards d'euros.

Le groupe Bolloré a approuvé un dividende exceptionnel de 4, 2 milliards d'euros , une première historique. Ce dividende est lié à la vente en 2022 et 2024 de Bolloré Africa Logistics et Bolloré Logistics pour un montant global d'environ 10 milliards d'euros.

Le groupe a réalisé 348 millions d'euros de bénéfice net en 2025 et est présent dans la logistique pétrolière, l'industrie et dans le secteur de la communication. La Compagnie de l'Odet, dont Vincent Bolloré est le PDG, détient directement et indirectement 71,6% du capital du groupe Bolloré. L'assemblée générale du groupe a également validé la rémunération pour l'exercice 2025 de Cyrille Bolloré, qui s'élève à 15 millions d'euros





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