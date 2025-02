Groupe Adani Abandonne Projet Éolien au Sri Lanka après Décision de Renégociation du Gouvernement

Adani Green Energy Limited, une filiale du groupe indien Adani, a annoncé son retrait d'un projet de ferme éolienne de 442 millions de dollars au Sri Lanka. Cette décision intervient suite à la volonté du gouvernement sri-lankais de renégocier l'accord initial, critiqué pour des soupçons de corruption.

Le groupe indien Adani a annoncé son retrait d'un projet de ferme éolienne de 442 millions de dollars (environ 424 millions d'euros) au Sri Lanka , suite à la décision du gouvernement de renégocier l'accord initial. Selon des documents consultés jeudi par l'Agence France-Presse (AFP), le Conseil d'investissement du Sri Lanka (BOI) a reçu mercredi une lettre d' Adani Green Energy Limited indiquant sa décision de « se retirer respectueusement » du projet.

Un responsable du BOI a déclaré à l'AFP que le gouvernement sri-lankais n'avait pas encore répondu à ce courrier, tandis qu'un porte-parole du conglomérat Adani a précisé qu'une déclaration serait faite dans la journée de jeudi.Cette décision intervient quelques semaines après l'annulation par le gouvernement sri-lankais d'un accord d'achat d'électricité avec Adani Group afin de réévaluer et potentiellement réduire les tarifs proposés. Le président Dissanayake, élu en septembre, a fait de la lutte contre la corruption une priorité, en accélérant les procédures judiciaires en cours et en cherchant à rapatrier les avoirs douteux placés à l'étranger. Il avait vivement critiqué l'accord initial avec le groupe indien, évoquant des soupçons de corruption et souhaitant sa renégociation. Adani a indiqué au BOI qu'il avait déjà dépensé environ 5 millions de dollars dans des « activités de pré-développement » de cette centrale de 484 mégawatts qui devait être construite sur la côte nord-ouest du Sri Lanka.« Alors que nous nous retirons, nous souhaitons réaffirmer que nous restons disponibles pour que le gouvernement sri-lankais nous permette de saisir toute opportunité de développement », a ajouté le conglomérat. Fin novembre, l'île avait ouvert une enquête sur les investissements réalisés sur son sol par le groupe Adani après l'inculpation pour corruption de son PDG par la justice américaine. Le président du Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake avait déclaré lors de son discours d'investiture, en septembre dernier, qu'il mettrait fin à tous les accords jugés avantageux pour les entreprises étrangères et préjudiciables aux intérêts du Sri Lanka. En mai 2024, le précédent gouvernement sri-lankais avait signé un accord sur 20 ans pour acheter de l'électricité au prix de 0,0826 dollar par kilowatt à la future ferme éolienne. En janvier dernier, le nouveau gouvernement a annulé cet accord et décidé de réévaluer le projet de ferme éolienne. Le parti actuellement au pouvoir l'avait vivement critiqué quand il était dans l'opposition, estimant que d'autres projets d'énergie renouvelable plus modestes permettraient d'acheter de l'électricité à un prix bien moins élevé que celui proposé par le conglomérat Adani. Le projet de construction de la ferme a par ailleurs fait l'objet d'une procédure devant la Cour suprême pour des questions environnementales. Le magnat de l'énergie Gautam Adani est poursuivi aux Etats-Unis le 19 novembre, où il est soupçonné d'être impliqué dans le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires indiens en échange des marchés dans le secteur de l'énergie solaire en Inde, au détriment d'investisseurs américains. Le groupe a démenti ces accusations « sans fondement » et promis de les contester en justice. Son empire commercial recouvre des activités telles que le charbon, les aéroports, le ciment et les médias. La conglomérat a été le premier investisseur étranger à retourner au Sri Lanka après une crise économique sans précédent en 2022. Le projet de ferme éolienne avait été approuvé en février 2023 mais était bloqué en raison de recours en justice.





LaCroix

Adani Sri Lanka Ferme Éolienne Investissement Corruption Renégociation Énergie Renouvelable

