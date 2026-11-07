Groupama Lozère récompense la Confrérie de la Pouteille

La Confrérie de la Pouteille et des Manouls a reçu une récompense de 1 000 euros de Groupama pour la restauration du patrimoine local à la Canourgue.

Groupama Aveyron-Lozère a officiellement récompensé l'association canourgaise de la Confrérie de la Pouteille et des Manouls pour son engagement exemplaire dans la sauvegarde du patrimoine local. Cette distinction honorifique a été accordée à l'issue d'un projet de restauration ambitieux concernant la Croix de Montjezieu, un monument historique emblématique situé sur le village de Montjézieu. L'initiative souligne l'importance cruciale de la préservation culturelle au sein de la communauté locale.

Détails de la récompense financière

L'opération menée par l'entité ruralité a permis de distinguer six projets différents sur le département de la Lozère, mettant en lumière diverses initiatives citoyennes. Pour récompenser ces efforts, un chèque de 1 000 euros a été remis aux bénéficiaires sélectionnés. La Confrérie de la Pouteille et des Manouls a été primée spécifiquement après avoir restauré avec succès la Croix de Montjezieu perchée sur le village de Montjézieu, démontrant ainsi l'efficacité de son action locale.

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Historique et mission de la Confrérie

Cette association a été créée en 1973 par des Canourguais désireux de préserver dans le temps non seulement la cuisine régionale mais aussi le patrimoine bâti. La mission de la Confrérie englobe des structures "petites" comme les fours à pains et des édifices "grands" tels que la Chapelle Saint Frézal. Ce lieu est décrit comme un bijou de l'art roman du XIIIe siècle, représentant un élément central de l'identité architecturale de la région. La restauration de la Croix de Montjezieu s'inscrit parfaitement dans cette vocation séculaire de protection.

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Cérémonie et participants officiels

La remise officielle de la récompense s'est déroulée en présence de Bernadette Raynal, présidente de la Caisse locale, et de Noëlle Fages, Grand Maître de la Confrérie de la Pouteille. Cette cérémonie solennelle a eu lieu samedi 7 novembre 2026 à 11 h au bureau de Groupama, situé avenue des Gorges du Tarn à La Canourgue. La présence conjointe des deux figures majeures a marqué l'importance stratégique de cette reconnaissance institutionnelle pour l'avenir des initiatives patrimoniales dans le secteur.

Impact local et perspectives futures

Cette distinction renforce la visibilité des actions de conservation du patrimoine dans les zones rurales de l'Aveyron et de la Lozère. En récompensant des projets tels que celui de la Croix de Montjezieu, Groupama Aveyron-Lozère encourage la participation active des citoyens à la mémoire collective. Les six projets différents primés sur le département illustrent une dynamique communautaire forte, où chaque initiative contribue à la résilience culturelle de la région face aux défis de la modernisation.