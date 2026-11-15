Grotte de Foissac : Hausse de fréquentation et recherche paléogénétique

La Grotte de Foissac enregistre +5% de visiteurs en 2026 grâce à la canicule. Les tarifs sont gelés pour 2027. La recherche ADN sur les Néolithiques progresse avec de nouvelles surprises scientifiques.

La Grotte de Foissac a clôturé la saison touristique de l'année 2026 sur un bilan nettement positif, marquant une progression de 5 % du nombre de visiteurs par rapport à l'édition précédente de 2025. Cette augmentation de la fréquentation s'explique principalement par les conditions météorologiques estivales particulièrement chaudes. La température constante de 13 °C régnant à l'intérieur de la cavité a offert un refuge naturel attractif, attirant une clientèle locale en pleine période de canicule.

Gel des prix pour garantir l'accès au public

Malgré cette hausse significative de l'affluence, Sébastien du Fayet de la Tour, responsable du site, a pris la décision stratégique de geler l'ensemble des tarifs pour la saison 2027. Cette mesure vise à maintenir l'accessibilité culturelle face à un panier moyen en légère baisse qui reflète les difficultés de pouvoir d'achat actuelles. L'objectif affiché est de continuer à proposer un patrimoine exceptionnel abordable pour tous les publics, indépendamment de la conjoncture économique.

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Engagement scolaire et dynamique de l'équipe

L'année écoulée a également été marquée par un fort investissement éducatif, notamment avec l'accueil d'élèves de terminale scientifique d'un lycée voisin. Ces visites ont été structurées autour du programme scolaire et enrichies d'animations spécifiques, bénéficiant d'un financement intégré au Pass Culture. Sur le plan interne, une dizaine de jeunes ont rejoint l'équipe au plus fort de l'activité estivale, renforçant la capacité d'accueil et dynamisant les opérations du site.

Découvertes génétiques sur les habitants Néolithiques

La Grotte de Foissac livre également des révélations scientifiques majeures grâce aux travaux menés sous la direction de Vincent Ard. Ana Arzelier, paléogénéticienne du laboratoire PACEA de Bordeaux, a analysé l'ADN ancien prélevé sur quatre squelettes de la grande salle sépulcrale. Les résultats ont montré qu'aucun lien de parenté jusqu'au troisième degré n'existait entre ces individus, contrairement aux habitudes observées dans les dolmens. Les analyses ont par ailleurs confirmé l'appartenance à la lignée paternelle G2a, propre aux premiers agriculteurs néolithiques.

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Profil physique et absences de métissage détectables

Les données génétiques permettent de reconstituer le portrait physique de ces hommes du Néolithique, qui possédaient probablement une peau mate, des yeux marron foncé et des cheveux bruns à noirs. Fait surprenant, les recherches n'ont détecté aucune trace génétique issue des populations des steppes pontiques en train de diffuser en Europe. Cette absence de métissage suggère que ces individus vivaient encore isolés de ces nouveaux arrivants lors de leur période d'inhumation.

Perspectives de recherche scientifique pour 2027

Les investigations se poursuivront activement au cours de la prochaine année. Ana Arzelier cherchera à identifier les bactéries et virus ayant contacté ces populations pour mieux comprendre leur état de santé. Par ailleurs, Laurent Bouby analysera les vestiges végétaux pour cartographier l'agriculture, tandis qu'un archéozoologue étudiera les ossements animaux afin de déterminer les techniques de conservation de la viande et les espèces élevées dans cette région.