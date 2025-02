Grosse saisie de cocaïne dans le Nord : 438 kg dissimulés dans un camion de cosmétiques

Les douanes françaises ont réalisé une importante découverte de cocaïne dissimulée dans un camion transportant des cosmétiques. Le chauffeur, un roumain sans contrat de travail, a été placé en détention provisoire.

Dans le Nord de la France, les douanes ont réalisé une importante découverte sur une route. Mardi, elles ont annoncé avoir saisi 438 kg de cocaïne dissimulés dans une cache aménagée à bord d'un camion transportant des cosmétiques, lors d'un contrôle à une barrière de péage.

Dans la nuit du 3 au 4 février, au niveau de la barrière de péage de Thun-l'Évêque, sur l'autoroute A2 dans le sens Paris-Bruxelles, les douaniers de la direction des Hauts-de-France ont contrôlé un camion dont le chauffeur, un ressortissant roumain sans contrat de travail, affirmait venir du Portugal et se rendre en Allemagne pour livrer des produits cosmétiques. Les agents ont d'abord découvert dans la cabine du camion une forte somme d'argent, des téléphones et des systèmes de connexion Internet, constatant que le chauffeur fournissait des réponses « incohérentes ». Après « plusieurs heures de manutention », ils découvrent « une cache aménagée située au fond de la paroi arrière de la remorque ». Pour accéder aux pains de cocaïne, les douaniers ont dû utiliser une meuleuse industrielle afin de découper la paroi de la remorque. Le chauffeur, qui devait être jugé en comparution immédiate lundi, a demandé un délai pour préparer sa défense et a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès renvoyé au 10 avril à Cambrai.En 2024, les services français (police, gendarmerie, douanes et marine nationale) ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne, soit une augmentation de 130% par rapport à 2023 (23 tonnes), selon des chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur publiés la semaine dernière. Des chiffres « record » avait commenté le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, reconnaissant que la France faisait face à une « submersion » de drogue, un « tsunami blanc ». Toutefois, les saisies de produits stupéfiants, même massives, n'ont que peu de conséquences sur le trafic, selon les spécialistes, et elles ne représentent qu'une infime partie de ce qui entre et circule réellement en France





