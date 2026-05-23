Groland revisite les films avec des thèmes inspirés du MeToo et de la chirurgie esthétique : découvrez les acteurs et les films participant à la cérémonie viewership

Groland, reconnu pour ses films insolites, theatricals et drôles, continue d'adapter ces thèmes avec des films qui abordent ces sujets d'une manière comique.

A l'heure où le Festival de Cannes 2026 remettra ses prix, Groland accueillera son tapis rouge, mais en rouge sang, signifiant un hommage soutenu aux thématiques abordées dans les films Groland ais.

La cérémonie viewership, organisée par Groland, concevra une dizaine de films de grolandiautes, qui défileront sur un grand écran pour montrer l'impact des thèmes tels que MeToo, népotisme, chirurgie esthétique, IA, acteurs hors-sol, blessures par éclats de rire, en abordant l'humour potache et l'humour noir aux accents d'absurde et de franche rigolade. Les spectateurs se financeront une surprise dans les pellicules





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