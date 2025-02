Grippe : le risque récurrent et les mesures de prévention

La France traverse actuellement une période de forte circulation des virus grippaux. Un médecin met en garde contre le relâchement des populations face aux gestes barrières et rappelle l'importance de l'immunisation, de l'alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain pour lutter contre la propagation du virus.

Selon le dernier rapport épidémiologique publié le 5 février 2025 par Santé publique France, la France est actuellement confrontée à une recrudescence des infections grippales. Cette année, la saison grippale est en fait composée de trois virus différents : le virus A (H1N1), le virus A (H3N2) et le virus B. Un médecin met toutefois en garde contre un relâchement de la population face aux gestes barrières.

L'immunité acquise après une infection grippale peut diminuer au fil du temps, rendant possible une nouvelle infection par la même souche virale. De plus, l’immunité acquise après une infection ne protège pas nécessairement contre d'autres souches. L'état de santé (et la fragilité immunitaire) peut aussi jouer un rôle. Les symptômes des infections grippales peuvent être différents ou moins sévères en raison de l'immunité partielle développée. Cependant, il est également possible que les symptômes soient plus graves, pouvant conduire à une surinfection bactérienne, par exemple. Les enfants sont plus vulnérables aux infections grippales car leur immunité contre les virus de la grippe est encore en développement. Ils sont très exposés au virus de la grippe, qui circule beaucoup dans les écoles. De plus, dans certains cas, ils n'ont même jamais contracté la grippe auparavant, ce qui les rend plus vulnérables lorsqu'ils sont exposés à ces virus. Cette année, le vaccin antigrippe montre une efficacité limitée chez les personnes âgées. Malgré la prolongation de la campagne de vaccination jusqu'à la fin du mois, il est essentiel de maintenir ces mesures de prévention pour lutter contre la propagation de la grippe. En plus des gestes barrières, il est essentiel de préparer son organisme avec une alimentation équilibrée. Les fruits et légumes apportent notamment de précieux nutriments, les fruits de mer, grâce à leur teneur en nutriments, micronutriments et minéraux, sont également de bons moyens de renforcer son organisme face aux agressions extérieures. Une bonne hydratation, un sommeil réparateur et une activité physique régulière vont également renforcer les défenses naturelles de l'organisme.





