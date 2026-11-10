Grippe aviaire : un foyer hautement pathogène détecté dans les Landes

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène a été détecté à Aureilhan, dans les Landes, avec abattage des volailles et zones réglementées de 3 et 10 km autour de l'exploitation.

Un foyer de grippe aviaire " hautement pathogène " a été détecté dans une basse-cour des Landes, le premier de la saison dans ce département qui compte de nombreux élevages de volailles. Les animaux ont été abattus mardi, a annoncé la préfecture des Landes dans un communiqué.

Le foyer a été confirmé dans une exploitation implantée à Aureilhan, près de Mimizan sur la côte atlantique. Les services de l'État ont signalé une mortalité importante des animaux de cette basse-cour, sans préciser le nombre de volailles concernées.

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Des zones réglementées mises en place autour de l'exploitation

La préfecture des Landes a pris un arrêté préfectoral qui définit des zones réglementées dans un rayon de 3 et 10 kilomètres autour de l'exploitation touchée. Son objectif est d'éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages.

Ces zones limitent notamment les transports de volailles, une mesure destinée à contenir la propagation de l'infection dans le secteur. Les autorités n'ont pas détaillé d'autres restrictions dans le communiqué transmis à la presse.

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Un risque national relevé au niveau modéré

Le niveau de risque lié à la grippe aviaire sur le territoire métropolitain français est passé de " négligeable " à " modéré " la semaine dernière, selon un arrêté publié au Journal officiel. Ce deuxième échelon, sur les trois niveaux français que sont négligeable, modéré et élevé, traduit une évolution de la situation sanitaire.

Les autorités expliquent cette hausse par la " mise en évidence d'une dynamique d'infection dans l'avifaune sauvage migratrice dans les pays voisins ". Autrement dit, c'est la circulation du virus chez les oiseaux sauvages migrateurs de pays limitrophes qui a motivé le relèvement du niveau de risque.

Une succession de foyers dans plusieurs départements

Cette annonce intervient au lendemain de la détection d'un autre foyer, lundi, dans une basse-cour de Seine-Maritime. Ces cas s'ajoutent à celui détecté début septembre dans un élevage de canards du Maine-et-Loire, qui a entraîné l'abattage de près de 7.600 animaux.

À l'issue de l'épizootie de l'hiver 2025-2026, le niveau de risque avait été abaissé à " négligeable " début juin, après une première rétrogradation d'" élevé " à " modéré " le 26 avril. Cette évolution avait permis la levée de l'obligation systématique de confinement des volailles.

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Depuis l'automne 2023, la vaccination est obligatoire en France dans les élevages de plus de 250 canards. Selon les experts, cette stratégie a permis d'éviter des épizooties majeures ces deux dernières années.