Grimes Criticise l'Exposition Publique de Son Fils par Elon Musk à la Maison-Blanche

L'ex-compagne d'Elon Musk, Grimes, a vivement réagi après l'apparition de leur fils, X Æ A-Xii, à la Maison-Blanche lors d'une sortie avec Elon Musk. Grimes, qui a également mené une bataille juridique avec Elon Musk pour ses droits parentaux, a exprimé son désaccord avec l'exposition publique de leurs enfants.

Elon Musk , le 11 février dernier, a profité d'une sortie père-fils à la Maison-Blanche . Une sortie qui aurait manqué à l'attention de son ex-compagne, Grimes , mère du jeune X Æ A-Xii . C'est le lendemain, sur X (anciennement Twitter), que la chanteuse a appris la présence de son fils à la Maison-Blanche . Grimes a vivement critiqué cet événement, déclarant: « Il ne devrait pas être exposé en public comme ça. Je n'avais pas vu ça, merci de m'avoir alerté. Mais je suis contente qu’il ait été poli.

» Cette réaction fait écho à un incident antérieur, où Musk avait exhibé son fils lors d'une conférence de presse avec Donald Trump, provoquant une scène assez insolite. Pendant que le patron de Tesla et SpaceX répondait aux questions des journalistes, le jeune X Æ A-Xii arpentait le Bureau Ovale, se curant le nez et grimaçant devant les caméras. Donald Trump restait quant à lui impassible face à cette scène.Il faut rappeler que Grimes avait intenté une action en justice contre Elon Musk en octobre 2023 pour faire valoir ses droits parentaux sur leurs trois enfants : X Æ A-Xii (4 ans), Exa Dark Sideræl (3 ans) et Techno Mechanicus (2 ans). Cette bataille juridique s'était déjà déroulée sur Twitter, où Grimes avait affirmé qu'elle n'avait pas pu voir ses enfants pendant plusieurs mois. « J’ai passé un an à me battre dans un État où les droits pour les mères sont terribles, à voir mes posts sur Instagram et mon métier de mannequin utilisés comme raison pour que je ne voie pas mes enfants, à me battre et à me détacher de l’amour de ma vie alors qu’il devient méconnaissable. Pendant tout ce temps, je n'ai pas vu un seul de mes bébés lors de ses 5 derniers mois », avait-elle déclaré sur X le 20 novembre.En dehors des problèmes liés à la garde, il semble que l'ex-couple soit également en désaccord sur l'exposition publique de leurs enfants. Le 11 septembre 2023, Grimes avait annoncé la naissance de leur troisième enfant sur X, déclarant: « J’aimerais pouvoir vous montrer à quel point le petit Techno est mignon mais ma priorité est de garder mes bébés hors de la vue du public ». Elon Musk, lui, n'a jamais manqué l'occasion d'exposer X Æ A-Xii, que ce soit lors de réunions de travail, d'événements sportifs ou de visites officielles. Le jeune garçon figure même sur la photo de famille des Trump





VanityFairFR / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Elon Musk Grimes X Æ A-Xii Maison-Blanche Droit Parentaux Exposition Publique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Grimes : Au-delà de l'ombre d'Elon MuskClaire Boucher, connue sous le nom de scène Grimes, est une artiste canadienne qui s'est imposée comme une figure incontournable de la musique électronique expérimentale. Bien que sa relation avec le milliardaire Elon Musk ait souvent dominé les conversations autour d'elle, Grimes s'efforce de se démarquer en tant qu'artiste unique et indépendante.

Lire la suite »

Elon Musk fait irruption à la Maison-Blanche avec son filsDans une scène inattendue, Elon Musk accompagné de son fils, s'est rendu au Bureau ovale de la Maison-Blanche à la rencontre de Donald Trump. Musk a profité de cette tribune pour défendre son initiative extra-gouvernementale « DOGE » visant à réduire les dépenses publiques, suscitant l'attention et les réactions du public et des médias.

Lire la suite »

Xavier Niel traite Elon Musk de 'connard', Musk répond en le qualifiant de 'proxénète'L'homme d'affaires français Xavier Niel a qualifié Elon Musk de « peut-être parfois un connard » lors d'une émission de télévision, déclenchant une riposte acerbe du patron de X (ancien Twitter). Musk a accusé Niel d'avoir été « envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ».

Lire la suite »

La fusée Starship d’Elon Musk décolle ce soir, après celle de Jeff BezosL’entreprise SpaceX du milliardaire revient sur le devant de la scène avec un nouveau vol d’essai de la plus grande fusée jamais construite

Lire la suite »

Une fronde anti-Tesla grandit en Allemagne après l’ingérence d’Elon Musk dans les électionsLe constructeur automobile américain fait face à une vague de défiance chez nos voisins d'outre-Rhin. Plusieurs grandes entreprises abandonnent leurs flottes de véhicules Tesla, protestant contre les prises de position politiques controversées d'Elon Musk.

Lire la suite »

Le salut d’Elon Musk après l’investiture de Trump enflamme la ToileElon Musk a levé le bras pour remercier les supporteurs de Donald Trump à la Capital One Arena, le 20 janvier 2025.

Lire la suite »