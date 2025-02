Grèves Snef: La pression ne baisse pas

Malgré un dialogue interrompu et des propositions jugées insuffisantes par les syndicats, les grèves Snef continuent. Les syndicats CGT et CFE-CGC renforcent la pression en envoyant une lettre aux autorités régionales et en appelant à de nouvelles journées de mobilisation.

Après avoir répondu à l'appel national lancé par l'intersyndical formée par CFE-CGC, FO, CFDT, CFTC et CGT le 3 février dernier, et mené une opération de débrayages sur plusieurs sites français, les grévistes de la Snef qui réclament une augmentation des salaires à la suite des suppressions successives du 13e mois puis de la prime d'intéressement, n'ont pas trouvé un terrain d'entente avec la direction, avec qui, le dialogue semble rompu.

« Ils nous ont proposé de nous voir uniquement le 5 mars. L'ordre du jour, c'est un 'point sur la situation' alors que les salariés sont dans l'attente de réelles avancées sociales. Une date de réunion, dont on ne connaît pas le contenu et qui est assez loin est tout simplement inacceptable », déplore Hichem Guerroui, délégué syndical central CGT Snef. Si le mouvement a perduré dans la région, avec un autre rassemblement devant le site historique des Aygalades, la mobilisation qui s'est quelque peu 'estompée, il y a une réalité économique, mais elle n'a jamais été stoppée, le mécontentement des salariés reste présent, risque de s'intensifier dans les prochains jours. Maintenir la pression sur la direction Et pour cause... les syndicats CGT et CFE-CGC ont décidé d'envoyer ce vendredi une lettre à destination du Préfet de région, Georges-François Leclerc, du Conseil régional, Conseil général ou encore de la Métropole Aix-Marseille-Provence afin de 'maintenir la pression'. « Nous demandons à être reçus sans délai par la direction générale afin d'obtenir de réelles avancées sociales... faute de quoi le mouvement pourrait repartir de plus belle », préviennent les syndicats qui appellent à un débrayage le jeudi 20 février au matin dans toutes les agences Snef, et le 5 mars devant le siège des Aygalades en marge de la réunion avec la direction générale..





