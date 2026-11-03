Grève SNCF et Gilets jaunes : mobilisation massive prévue le 5 novembre 2026

Une mobilisation massive des syndicats et des Gilets jaunes est prévue le 5 novembre 2026, menaçant les transports franciliens et l'activité économique nationale.

Une vague de grève d'envergure nationale est attendue le jeudi 5 novembre en France, touchant de plein fouet les réseaux de transport ferroviaire et urbain. Cette mobilisation, orchestrée par une alliance entre les grands syndicats et la coordination nationale des Gilets jaunes, s'annonce comme l'un des jours de contestation les plus intenses de la saison. Les usagers doivent se préparer à des perturbations majeures sur les lignes de la SNCF, des bus et du métro à travers tout le territoire.

Coordination Nationale des Gilets jaunes et Synergie Syndicale

La coordination nationale des Gilets jaunes a officiellement annoncé la tenue d'un rassemblement de convergence sur la place de la Concorde, à Paris, ce samedi 7 novembre. Cette étape fait partie d'une stratégie plus large visant à mobiliser six à sept mille militants lors d'actions de contestation étalées sur le vendredi 6 et le samedi 7 novembre. L'objectif est de démontrer une force politique renforcée en unissant les forces populaires aux structures syndicales traditionnelles.

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Un appel clair à la mobilisation a été lancé sur les réseaux sociaux sous la signature Acte IV, invitant toutes et tous à se rendre sur la place de la Concorde dès 14 heures. Cette initiative vise à marquer les esprits en choisissant l'une des artères symboliques de la capitale pour afficher une colère sociale qui ne demande qu'à s'exprimer massivement dans l'espace public.

Tensions avec les Autorités et Restrictions de Parcours

Cette stratégie de convergence pourrait toutefois se heurter de front à la politique restrictive pratiquée par les autorités préfectorales et municipales. Les organisateurs rappellent les controverses survenues lors du week-end du 17 octobre, où les manifestants avaient été contraints de dériver entre la porte d'Italie et la porte de Vincennes. Le week-end suivant, le 31 octobre, un nouveau parcours imposé les avait orientés entre la porte de Bagnolet et la porte de Charenton, limitant leur impact visuel.

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Azelma Sigaux, co-porte-parole de la coordination nationale des Gilets jaunes, a exprimé une volonté farouche de ne plus accepter ces contraintes. Elle déclare explicitement : Face à leur politique de la discorde, le temps est venu de prendre la Concorde, en ajoutant qu'ils interdiront, et cette fois nous désobéirons. Cette rhétorique de désobéissance civile suggère une intensification des conflits d'usage de l'espace public parisien.

Exigences de la CGT et Impact sur les Transports

La CGT, partenaire syndical de cette mobilisation, a réitéré son exigence d'un parcours de manifestation allant de la place de la Bastille à la place de la Concorde. Lors d'une déclaration récente, un responsable syndical a affirmé : On ne va pas se cacher quand même ! Cette position illustre la détermination des acteurs sociaux à occuper le centre-ville de manière visible, défiant les interdictions préalables. Les conséquences pour les voyageurs seront immédiates et sévères. Sur le réseau ferré, le trafic du RER A est déjà sujet à des perturbations, comme en témoigne la chute d'un voyageur survenue à Châtelet - Les Halles, qui a immobilisé les circulations sur toute la ligne. La RATP et la SNCF anticipent donc des saturations critiques, avec des risques de blocages totaux ou partiels du réseau de transports en commun pendant la durée de la grève.

Conséquences Économiques et Sociales Immédiates

Au-delà des transports, cette grève nationale aura des répercussions directes sur le tissu économique et social du pays. Le manque à gagner pour les entreprises closes et la perte de productivité des salariés grévistes contribueront à une pression supplémentaire sur une économie déjà tendue. De nombreux citoyens font face à une érosion du pouvoir d'achat, comme le soulignent les difficultés rencontrées par certains commerces, dont un restaurant très apprécié à Argelès-sur-Mer qui a dû être placé en liquidation judiciaire.

La santé publique et la sécurité des consommateurs restent également sous surveillance accrue. Dans un contexte de mobilisation sociale, les signalements de produits défectueux ou dangereux, tels que les yaourts rappelés contenant des bouts de verre ou les incidents sanitaires chez Orano, rappellent la nécessité d'une vigilance constante des autorités de régulation face aux aléas économiques et sociaux.