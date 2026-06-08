Grève SNCF ce mercredi 10 juin : perturbations sur le réseau

La grève à la SNCF mercredi à l'appel de quatre syndicats représentatifs de l'entreprise ferroviaire entraînera des perturbations sur le réseau, avec en moyenne 1 TGV sur 3 annulé, un Intercité sur 2 et un trafic régional fortement perturbé.

La grève à la SNCF mercredi à l'appel de quatre syndicats représentatifs de l'entreprise ferroviaire entraînera des perturbations sur le réseau, avec en moyenne 1 TGV sur 3 annulé, un Intercité sur 2 et un trafic régional fortement perturbé.

Des perturbations sont à prévoir pour les TGV Inoui en France ou vers l’Europe, Ouigo, TGV Lyria, avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation. Tous les clients sont recontactés en cas d'annulation de leur train et bénéficient d'un remboursement ou d'une possibilité de report sur un autre train. Grâce aux places restant disponibles, l'ensemble des clients devrait pouvoir voyager dans la journée, précise encore la SNCF dans son communiqué.

Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leurs trains et correspondances sur SNCF Connect ou l'application de mobilité de leur choix, la veille à partir de 17h. Votre opinion compte pour nous. Rejoignez la communauté laprovence.com en réagissant sur l'article Grève SNCF ce mercredi 10 juin : 1 TGV sur 3 annulé et 1 Intercité sur 2… à quelles perturbations s’attendre ?





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