Grève salaires et pouvoir d'achat : 270.000 manifestants et troubles dans 180 cortèges en France

Mobilisation nationale pour les salaires et le pouvoir d'achat : 270.000 manifestants dans 180 villes et tensions majeures à Lyon, Nantes et à Paris.

La journée d'action nationale pour les salaires et le pouvoir d'achat a marqué un tournant décisif dans le climat social de l'automne. Les syndicats ont mobilisé une force considérable, réclamant des réponses concrètes du gouvernement face à l'érosion du pouvoir d'achat. Cette mobilisation massive, impliquant toutes les centrales syndicales, a commencé à perturber le fonctionnement des services publics dès le jeudi matin, avant même le démarrage des cortèges principaux dans les grandes métropoles.

Les chiffres officiels dévoilés par le ministère de l'Action et des Comptes publics à 14h43 confirment l'ampleur du mouvement dans la sphère étatique. Près de 10% des agents de la fonction publique d'État ont participé au mouvement de grève, avec un taux précis de 9,89% enregistré à la mi-journée. Cette mobilisation étatique contraste avec des taux plus faibles dans les autres versants de la fonction publique, où seulement 4,60% des agents de la fonction publique territoriale et 3,93% de ceux de la fonction publique hospitalière ont rejoint les grévistes. Ces données précises témoignent d'une fracture dans l'adhésion syndicale selon les secteurs d'activité.

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Tensions sécuritaires et violences dans plusieurs villes

À 13 heures, le bilan des autorités publié par l'entourage de Laurent Nuñez fait état de 270.000 manifestants dispersés dans 180 cortèges à travers la France, hors Paris. Le ministère de l'Intérieur note que les cortèges se déroulent globalement bien dans la majorité des départements, mais signale des points de tension critiques. Des troubles importants ont été relevés à Lyon, où plusieurs centaines d'individus se sont constitués en black bloc, et des incidents sont survenus à Nantes lors de la dispersion du cortège. À Paris, l'entourage du ministre a décrit la présence de nombreux cortèges sauvages systématiquement dispersés par les forces de l'ordre, redirigés vers la place de la République.

Les établissements scolaires ont été le théâtre d'incidents violents, particulièrement dans la région toulousaine. Une trentaine d'individus ont pénétré de force dans le lycée Françoise à Tournefeuille, tôt dans la matinée. Sur des images diffusées par Ici Occitanie, une dizaine de personnes masquées et vêtues de noir ont tiré des mortiers d'artifice à l'intérieur de l'établissement, provoquant un incendie qui a endommagé le local de la vie scolaire. Les pompiers ont éteint le feu sans victime, et les forces de l'ordre ont interpellé les agresseurs après leur dispersion. Le préfet Fabrice Rigoulet-Roze et le recteur Karim Benmiloud se sont rendus sur place pour condamner fermement ces actes.

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Manifestations pacifiques et discours politiques à Paris

À Paris, la manifestation principale s'est élancée vers 14h10 depuis la place de la République, dans le centre de la capitale. Après une minute de silence rendue aux victimes de l'attentat raciste à Trappes, le cortège devait relier la place de la République à celle de la Nation. Cet événement représente la première manifestation syndicale dans le centre de Paris depuis celle du 17 octobre, qui avait été marquée par de violentes scènes de pillages. Raphaël Glucksmann, candidat Place publique pour l'élection présidentielle de 2027, était présent dans le cortège parisien. Il a affirmé avec véhémence que s'il y avait des militants politiques hostiles à leur présence, il s'en contrefaisait, illustrant la détermination des mobilisés face à l'opposition politique.

Violences périphériques et interpellations judiciaires

Les troubles ne se limitent pas aux centres-villes et touchent également la banlieue parisienne et d'autres régions. En Seine-Saint-Denis, près du lycée Denis Papin à La Courneuve, un adolescent de 15 ans a été poignardé au thorax lors d'une rixe survenue à 8h30 du matin. La police, qui sécurisait le blocus de l'établissement scolaire, est intervenue rapidement après avoir aperçu la violence à une cinquantaine de mètres des grilles. Un suspect né en 2006 a été interpellé sur les lieux. Par ailleurs, à Rennes, des policiers ont essuyé des jets de boules de pétanque devant le lycée Bréquigny. Des jets de projectiles visant des personnels d'établissement et les forces de l'ordre ont également été signalés à Pau et à Orléans, soulignant la dispersion géographique des violences en marge de cette journée d'action nationale.