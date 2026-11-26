Quatre syndicats de la Ville de Nancy ont déposé un préavis de grève pour les 5 et 6 décembre 2026. Ils dénoncent les conditions de travail et le gel des salaires.

À Nancy, la ville fêteuse du week-end de la Saint-Nicolas risque d'être impactée par un mouvement social majeur. Quatre syndicats représentant le personnel municipal ont officiellement déposé un préavis de grève, bloquant potentiellement les services essentiels pour les festivités des 5 et 6 décembre 2026.

Contexte et motifs de la mobilisation

La Ville de Nancy a reçu ce préavis le mardi 17 novembre 2026, à la suite de l'accord entre les organisations syndicales pour cette action de pression. Trois motifs principaux sont avancés par les grévistes concernant l'organisation du travail des gardes-parcs, les dysfonctionnements de la direction de l'urbanisme, et la gestion du Port de Plaisance. Cette décision survient à quelques semaines des élections professionnelles, ce qui renforce l'enjeu politique de cette contestation.

Also read OPINION. « Le 'ground stop' américain : quand on se trompe de cause…»

Les syndicats, notamment la CGT de la Ville de Nancy, ont détaillé ces griefs vendredi 20 novembre. Ils pointent du doigt l'inadéquation des tâches confiées aux agents, comme le recours à du personnel non qualifié pour des missions techniques, et le transfert de missions de catégorie A vers des employés de catégorie B moins rémunérés pour un travail identique.

Tensions et résultats des négociations

Une réunion a eu lieu ce mardi 24 novembre entre le maire et les représentants des quatre syndicats pour tenter de désamorcer la crise. Sébastien Obrecht, représentant du syndicat Sud, a déclaré être sorti dépit de cet échange de deux heures, estimant que les discussions n'ont guère avancé sur les points clés.

Advertisement

Selon le secrétaire général adjoint de la CGT, Julien Henry, la situation reste bloquée. Le seul point positif identifié est la suspension provisoire du projet de suppression de la prime accordée aux gardes-parcs, mais les syndicats exigent des engagements écrits du maire concernant la revalorisation des salaires et le respect des métiers avant d'envisager un retrait du préavis.

Réponse de la municipalité et enjeux financiers

La Ville de Nancy, via son autorité territoriale, a maintenu sa position dans un communiqué publié le 19 novembre. Elle affirme rester ouverte à l'échange sur les réorganisations, justifiant les mesures par la nécessité de respecter la loi, de préserver la santé des agents et par la fin de la concession de gestion du port de plaisance décidée par Voies navigables de France.

Les agents municipaux sont tiraillés entre leur attachement à la Saint-Nicolas pour des raisons financières et leur colère face aux conditions de travail. Certains sont déjà prêts à se mobiliser, estimant que cette grève, bien que difficile à cette période, est le seul moyen d'obtenir des avancées concrètes sur le plan indiciaire et managérial.