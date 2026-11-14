Grève presse Marseille : La CPMM maintient l'unique kiosque Plaine

Grève de la distribution à Marseille : La CPMM assure la vente au Plaine Jean Jaurès. Christophe et les clients luttent pour le pluralisme face à la fermeture des points de vente.

Christophe, gérant du kiosque à journaux tenu par la Coopérative de Presse et de Messagerie Méditerranéenne ( CPMM) sur la Plaine, a répété en boucle à ses clients ce vendredi matin qu'il ne faudrait pas s'inquiéter. Depuis juillet 2022, cet établissement fonctionne six jours sur sept, offrant une stabilité rare dans un contexte de turbulence. Cependant, sa situation est exceptionnelle car, partout sur Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le Var et dans une partie du Vaucluse, aucune distribution n'est assurée en raison d'une grève massive.

Maintien de l'activité malgré la grève générale

Alors que la distribution traditionnelle s'arrête, les clients posent des questions et comprennent la situation, soucieux de l'avenir du seul point de presse encore actif sur la place Jean Jaurès. Cette résilience contraste fortement avec l'image souvent négative de la Plaine, un quartier fréquemment médiatisé pour des faits divers liés à des poubelles enflammées. Christophe travaille ici avec un professionnalisme qui défie ces stéréotypes locaux.

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Le gérant suit une routine rigoureuse et éprouvée pour assurer la continuité du service. Il se lève tous les matins à 5h30 et arrive une heure après son réveil, soit à 6h30, pour préparer le kiosque. Il établit son fond de caisse, installe les quotidiens et met tout en place avant d'ouvrir le rideau à 7h pour fermer à 13h. Cette organisation précise permet de maintenir un accès à l'information dans un quartier où les autres canaux de distribution sont coupés.

Soutien des riverains et défense du pluralisme

Sophie, une retraitée et habitante de longue date qui réside juste à côté du kiosque, a lâché spontanément son soutien inconditionnel à Christophe. Elle se dit très attachée au kiosque et à l'homme qui le tient, le qualifiant de très gentil et sensible. Sophie ajoute que Christophe lui garde les journaux quand elle n'est pas là, ce qui témoigne de la confiance réciproque entre le gérant et ses voisins.

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Le lien communautaire est tel que Sophie se propose volontairement d'aider si la situation l'exige. Elle insiste sur l'importance de ne pas voir ce lieu disparaître, car la presse représente la liberté de s'informer et le pluralisme démocratique. Pour elle et pour beaucoup d'autres habitants, la fermeture serait une perte immense pour le tissu social et informationnel du quartier.

Azad, un garçon de 7 ans, incarne également l'attachement des plus jeunes à cet espace. Il s'est précipité vers la boîte au sol pour vérifier les offres spéciales, cherchant spécifiquement les magazines Minecraft qui distribuent des LEGO. En repartant avec sa revue sous le bras et un grand sourire, il a exprimé sa pensée sur la valeur du métier : il pense qu'on ne valorise pas assez les vendeurs de presse et qu'il devrait leur être possible de tout lire pour mieux conseiller leur public.

Conditions de travail et contexte économique difficile

Travailler pour la CPMM signifie être salarié avec des conditions de travail plus décentes que celles du statut indépendant traditionnel. Christophe bénéficie d'un salaire, de congés payés et respecte les normes du métier. Sur ce kiosque, il s'occupe uniquement de la vente, laissant la préparation des journaux à l'imprimerie et leur acheminement à d'autres services. Cette spécialisation permet de garantir l'efficacité de chaque étape de la chaîne logistique.

La CPMM a été créée suite à la liquidation de Presstalis en 2021, à la sortie de la période pandémique, avec pour mission de maintenir le pluralisme et la démocratie. La coopérative a récupéré les mandats et tente de faire face aux défis économiques actuels. Christophe déplore l'absence de visibilité sur les millions d'euros supplémentaires accordés à la distribution, soulignant qu'ils n'ont rien vu de ces fonds publics.

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Impact des coûts et soutien ministériel insuffisant

Face à l'augmentation des carburants, le chiffre d'affaires de la coopérative chute dangereusement. Christophe indique que l'argent accordé par le ministère de la Culture va directement aux éditeurs, sans aucune répartition vers les distributeurs comme la CPMM. Cette pratique est dénoncée depuis 8 mois par la CGT de la CPMM, qui demande une équité dans le financement de la chaîne éditoriale.

La situation actuelle met en lumière les tensions structurelles entre les éditeurs, les distributeurs et l'État. Alors que la grève paralyse le marché, le kiosque de la place Jean Jaurès reste un îlot de stabilité. Christophe répète que la presse est un pilier de la démocratie, et sa persévérance, malgré les difficultés financières et logistiques, sert de modèle de résilience pour toute la profession dans le sud de la France.