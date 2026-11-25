Mobilisation intersyndicale de la Police nationale en Aveyron le 26 novembre pour réclamer des revalorisations salariales et le respect du protocole social de 2022.

Les organisations syndicales de la Police nationale ont annoncé une journée de mobilisation intersyndicale pour le jeudi 26 novembre dans le département de l' Aveyron. Cette action collective vise à défendre des revendications essentielles concernant l'avenir de l'institution et les conditions de travail des personnels.

La mobilisation s'inscrit dans un contexte de tensions sociales persistantes au sein des forces de l'ordre. Les syndicats appellent à des rassemblements devant les commissariats des principales villes du département pour exprimer leur mécontentement et porter leurs exigences auprès des autorités.

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Lieux et horaires des rassemblements

Les personnels de la Police nationale sont invités à se rendre devant trois sites spécifiques situés à Rodez, Millau et Decazeville. Ces points de rencontre stratégiques ont été choisis pour maximiser la visibilité de l'action et symboliser l'unité des agents sur l'ensemble du territoire aveyronnais.

À Millau, le rendez-vous est fixé à 14 heures devant le commissariat situé au 14 rue de la Condamine. Cette localisation précise permet aux participants de converger rapidement et d'éviter les désagréments liés à la circulation dans le centre-ville. La présence de cette unité administrative en fait un point de ralliement naturel pour les agents de la cité du gant.

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Revalorisation salariale et protocole social

Au cœur des revendications figure la revalorisation des rémunérations, une demande récurrente mais toujours d'actualité pour les agents de terrain. Les syndicats estiment que les indices de salaire ne reflètent plus la réalité du travail effectué ni l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires.

Une exigence majeure porte également sur le respect strict des engagements inscrits dans le protocole social de 2022. Les organisations syndicales estiment que certaines promesses faites lors de la négociation précédente n'ont pas été entièrement tenues par l'administration, créant un climat de défiance durable.

Reconnaissance des métiers techniques

La mobilisation met également en avant la nécessité d'une reconnaissance spécifique pour les personnels administratifs et techniques. Ces employés, bien que moins visibles que les enquêteurs de terrain, jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement quotidien des commissariats et des services de police.

Les policiers demandent en outre une revalorisation de la filière police scientifique. Cette catégorie de personnels, dont la valeur ajoutée est essentielle pour les procédures judiciaires, se sent souvent sous-estimée en matière de carrière et de rémunération par rapport à d'autres corps de métier.

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Impact et moyens matériels

Enfin, la demande de moyens humains et matériels adaptés aux missions actuelles constitue un pilier central de cette action. Les syndicalists dénoncent un sous-effectif chronique qui alourdit la charge de travail des agents restants et compromet la qualité du service public rendu aux citoyens.

Environ 250 personnels sont mobilisés sur l'ensemble du département de l'Aveyron pour cette journée d'action. Cette participation témoigne de la volonté de l'intersyndicale de maintenir la pression sur les décideurs politiques et hiérarchiques jusqu'à l'obtention d'aménagements concrets.