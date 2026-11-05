Grève nationale du 5 novembre 2026 : 270.000 manifestants et violences à Lyon et Nantes

Une journée de mobilisation sociale massive le 5 novembre 2026 a réuni des centaines de milliers de Français. Les tensions à Lyon et les blocages universitaires marquent cette journée de grève.

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel des syndicats pour une journée d'action nationale le jeudi 5 novembre 2026. Les salariés, les fonctionnaires, les étudiants et les retraités sont descendus dans la rue pour réclamer des hausses de salaires et une amélioration du pouvoir d'achat. Cette mobilisation générale a provoqué des perturbations majeures dans les transports et les institutions culturelles parisiennes, tout en engendrant des scènes de violence dans plusieurs métropoles françaises.

Estimations officielles et positionnement syndical

À 13 heures, l'entourage du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a communiqué un bilan de 270.000 manifestants réunis dans 180 cortèges hors de Paris. Cette estimation officielle contraste avec les chiffres avancés par la Confédération Générale du Travail (CGT), qui recensait plus de 250.000 participants dans 73 villes au même moment. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a tenu un message ferme au gouvernement en affirmant que seule une réponse concrète aux revendications ferait cesser la mobilisation. Elle avertissait que plus l'attente se prolongeait, plus la facture sociale s'alourdirait pour l'État.

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Violences urbaines et répression policière à Lyon

La journée a été marquée par des tensions importantes à Lyon, où les forces de l'ordre ont fait l'objet de jets de projectiles. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé que la police utilisait des moyens proportionnés pour stopper les individus hostiles. Des centaines de personnes se sont constituées en black bloc, entraînant des affrontements directs avec les policiers. À Nantes, la situation a également dégénéré lorsque des casseurs ont arraché des pavés pour les jeter sur les équipements de sécurité, forçant les autorités à réagir avec fermeté pour rétablir l'ordre public.

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Impact sur les étudiants et les sites culturels

L'éducation nationale et l'enseignement supérieur ont subi un choc majeur avec le blocage de nombreuses institutions. Le ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué qu'environ 33% des établissements, soit 60 sur 184, étaient perturbés. De leur côté, l'Union Étudiante et l'Union syndicale lycéenne ont recensé la mobilisation de 90% des universités et le blocage de 1.000 lycées sur 3.700 dans tout le pays. La fermeture de la Tour Eiffel et de certaines salles du musée du Louvre a illustré l'ampleur du mouvement dans la capitale, fermant leurs portes en raison de la grève nationale et de la sécurité des visiteurs.

Sécurité renforcée et incidents à Paris et Lille

Les autorités parisiennes ont mené des contrôles rigoureux dans les gares de l'agglomération, aboutissant à l'interpellation de 18 individus pour détention de matériels dangereux et de produits inflammables. Près de 1.404 contrôles d'identité ont été effectués par la Préfecture de Police pour sécuriser les abords des manifestations. Parallèlement, à Lille, un feu de poubelles près du lycée César-Baggio a provoqué une fuite de gaz importante et un départ de feu. Une zone de sécurité de 200 mètres a été établie, entraînant l'évacuation des immeubles voisins et la mobilisation urgente des secours pour éviter tout risque majeur pour les habitants.