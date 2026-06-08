Grève nationale des AESH pour la titularisation et la revalorisation salariale

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) organisent une grève nationale le 9 juin pour exiger la fin de la précarité, la titularisation de tous les personnels et l'augmentation de leurs salaires. Cette mobilisation intersyndicale vise à interpeller le gouvernement avant de nouvelles négociations.

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap ( AESH ) sont en grève ce mardi 9 juin pour dénoncer la précarité de leur profession et exiger une titularisation en tant que fonctionnaires ainsi qu'une revalorisation salariale.

Près de 145 000 AESH exercent en France, constituant le deuxième métier de l'éducation en effectifs, mais ils restent soumis à des contrats précaires, avec un temps de travail limité à 24 heures hebdomadaires - correspondant au temps de scolarisation des élèves accompagnés - et des rémunérations faibles. Une intersyndicale regroupant la FSU, Se-Unsa, la CFDT, la CGT, le SNALC et Solidaires organise des rassemblements dans tout le pays, dont une manifestation parisienne au départ de la place Bainville à 14h.

Les syndicats critiquent l'hypothèse avancée par le ministre de n'étendre la fonctionnarisation qu'à 10 à 20 % des AESH, jugeant cette proposition insuffisante au regard des besoins réels et de l'objectif d'une école inclusive. Ils rappellent que l'accompagnement des élèves handicapés est une mission pérenne et indispensable du service public d'éducation, laquelle ne peut être assurée par des personnels maintenus dans la précarité, sous-payés et privés de perspectives professionnelles.

Cette mobilisation vise à exercer une pression sur le gouvernement avant une nouvelle réunion de négociations prévue à la mi-juin. Les AESH exigent donc un statut de fonctionnaire pour tous, une revalorisation des salaires et une meilleure reconnaissance de leur métier.

La grève intervient dans un contexte social tendu, comme en témoigne l'appel à la grève chez Decathlon évoqué par l'économiste François Lenglet, et survient alors que des parents d'élèves handicapés, comme à Strasbourg, dénoncent déjà les conditions d'accueil dans les écoles





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