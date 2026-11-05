Grève nationale : 270.000 manifestants sous tension à Lyon et Nantes

La journée d'action intersyndicale rassemble plus de 270.000 personnes. Les manifestations pour les salaires génèrent des tensions majeures à Lyon et Nantes, contrairement au calme à Paris.

La journée d'action nationale de l'intersyndicale a rassemblé jeudi 5 novembre 2026 des centaines de milliers de Français mobilisés pour exiger des hausses de salaires et une amélioration du pouvoir d'achat. Selon le bilan de midi 13 heures fourni par l'entourage de Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, plus de 270.000 manifestants ont défilé dans 180 cortèges hors Paris, marquant une mobilisation sociale d'ampleur significative à travers le territoire national.

Déroulement et chiffres de la mobilisation

La CGT a quantifié la participation à plus de 250.000 personnes dans 73 villes à 13 heures, soulignant la persistance de la colère sociale. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a adressé un avertissement direct au gouvernement en déclarant que seule une réponse concrète aux revendications permettrait de stopper la mobilisation, précisant que le délai augmenterait la facture sociale. Les cortèges ont débuté vers 14 heures 10 à la place de la République à Paris, après une minute de silence pour les victimes de l'attentat raciste à Trappes, et doivent rejoindre la place de la Nation.

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Tensions violentes à Lyon et Nantes

Si les cortèges se déroulent globalement bien selon le ministère de l'Intérieur, des points de friction sérieux ont émergé dans plusieurs métropoles. À Lyon, les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles, obligeant la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes à déployer des moyens proportionnés pour contenir les individus hostiles. Le préfet a exhorté les citoyens à se désolidariser des groupes violents et des casseurs qui perturbent le bon déroulement de la journée d'action.

La situation à Nantes s'est également envenimée, avec des individus arrachant des pavés pour les lancer sur les agents de sécurité. Ces actes de vandalisme ont contribué à qualifier l'ensemble des incidents comme significatifs par les autorités, contrastant avec le calme relatif observé dans d'autres régions. Les forces de l'ordre ont maintenu une surveillance accrue pour prévenir toute escalade dans ces zones sensibles.

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Sécurité stricte et incidents isolés à Paris

À Paris, la Préfecture de Police a signalé l'interpellation de 18 individus après la découverte de matériels dangereux, dont des produits inflammables et des équipements de protection détournés, lors de 1.404 contrôles effectués dans les gares de l'agglomération. Cette opération de sécurisation vise à empêcher toute provocation ou passage à l'acte violent au sein des cortèges. La manifestation parisienne reste la première manifestation syndicale dans le centre-ville depuis le 17 octobre, marquant un changement de stratégie spatiale pour les organisateurs.

Parallèlement, un incident technique majeur s'est produit à Lille à proximité du lycée César Baggio. Un feu de poubelles a provoqué une importante fuite de gaz, déclenchant un départ de feu et entraînant l'évacuation des immeubles environnants dans un périmètre de sécurité de 200 mètres. Les services de secours sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux et assurer la protection des habitants et des passants.

Impact économique et fermeture des monuments

L'ampleur de la grève nationale a eu des répercussions immédiates sur l'activité touristique et culturelle. La Tour Eiffel a fermé ses portes en raison du mouvement social, impactant directement le tourisme parisien. De même, certaines salles du musée du Louvre ont dû fermer, réduisant l'offre culturelle pour les visiteurs en cette journée de mobilisation. Ces fermetures illustrent l'impact concret du conflit social sur les secteurs économiques et les lieux patrimoniaux majeurs.