Grève lycéenne et régionale en France : Tensions à Paris et Rennes

Des dizaines de milliers de lycéens manifestent à Paris et Rennes. Tensions policières, confiscations de pancartes et contestation des présidents de région contre la liste de rénovations.

Une mobilisation massive de lycéens a investi les rues de Paris et de Rennes le jeudi 5 novembre. La place de la République sert d'épicentre à ce mouvement qui a débuté en septembre avec les élèves du lycée Saint-Exupéry de Créteil. Ce mouvement de colère s'est étendu à l'échelle nationale, attirant plusieurs dizaines de milliers de participants. Cependant, la journée a été marquée par des blocages et des tensions avec les forces de l'ordre.

Concentration parisienne et blocages sécuritaires

La préfecture de police de Paris signale que la place de la République reste saturée une heure et demie après le départ initial d'une partie du cortège. La manifestation, dirigée vers la place de la Nation, a connu des difficultés de circulation. La foule, décrite comme noirâtre par France Info, a été bloquée pendant plus d'une heure avant le boulevard Voltaire.

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Les forces de l'ordre ont interrompu le mouvement en raison de la présence de groupes qualifiés de black-blocks. Cette intervention a coupé le cortège en deux, empêchant certains manifestants de progresser. Plusieurs journalistes rapportent que la police a procédé à des confiscations de pancartes jugées hostiles lors des contrôles d'accès à la manifestation.

Le candidat à l'élection présidentielle Raphaël Glucksmann a dû quitter les lieux après avoir été entouré pendant quarante-cinq minutes par des militants hostiles. Sa présence sur la place de la République a illustré l'atmosphère tendue qui régnait dans la capitale. La préfecture d'Ille-et-Vilaine estime à 20 500 le nombre de manifestants à Rennes, dépassant les estimations précédentes.

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Positionnements politiques et revendications syndicales

La candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, a pris ses distances avec les revendications salariales des manifestants. Lors d'une visite au salon Euronaval à Villepinte, elle a refusé d'imposer une augmentation du SMIC de 10% aux entreprises. Elle a qualifié cette mesure d'atteinte au régime et l'a comparée au modèle de l'URSS.

À l'inverse, la CGT réclame une hausse de 100 euros du SMIC pour soutenir les travailleurs modestes confrontés à l'inflation. Le syndicat Force Ouvrière annonce une mobilisation de 35 000 personnes. Ces divergences stratégiques marquent les positions des acteurs politiques et syndicaux face à la crise sociale actuelle.

La tension augmente au fil de la journée dans les cortèges. Les présidents de régions ont dénoncé la méthode gouvernementale concernant la liste des 200 lycées à rénover. Ils critiquent cette liste dans une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray.

Événements violents et conséquences institutionnelles

Des dégradations ont été signalées à Paris et en Haute-Garonne. Un individu a été interpellé pour son implication dans l'incendie du lycée Marie-Louise Dissard-Françoise à Tournefeuille. Des témoins ont vu des personnes tirer des mortiers et jeter des objets dans le feu. Aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants.

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La préfecture de police de Paris attribue ces dégradations à des individus cagoulés. À Rennes, l'intervention policière avenue Janvier a rendu la circulation chaotique. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées pour participation à ces actes de violence. La police explique que ces opérations visaient à stopper les dégradations d'un hôtel.

Cette liste de rénovations suscite la colère des élus régionaux qui la jugent démagogique. Ils contestent les chiffres et l'absence de concertation dans son élaboration. Les alertes des lycéens méritent selon eux mieux qu'un exercice de communication. Cette crise touche à la fois le statut des travailleurs et la gestion des établissements scolaires.