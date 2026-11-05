Grève générale du 5 novembre : dispositif sécuritaire massif et perturbations ferroviaires en France

Mobilisation nationale du 5 novembre avec 70 000 forces de l'ordre. Trajets SNCF perturbés et parcours Paris validé par le tribunal administratif pour cette journée sociale majeure.

La France a vécu le jeudi 5 novembre une journée de grève générale majeure, marquant un point d'orgue pour un automne social particulièrement tendu. Salariés, fonctionnaires, étudiants et retraités se sont mobilisés massivement à travers le territoire pour dénoncer la vie chère et exiger des réponses concrètes du gouvernement sur leurs conditions de vie et leurs salaires.

Dispositif sécuritaire massif sous la direction de Laurent Nuñez

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé que le dispositif de sécurité déployé était strictement identique à celui mis en œuvre le 31 octobre précédent. Cette mobilisation policière sans précédent implique la présence de 70 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national. L'objectif affiché par les autorités était de garantir des itinéraires sécurisés tout en évitant les zones considérées comme sensibles, notamment les centres-villes, afin de prévenir toute dérive violente dans un contexte social exacerbé.

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Les moyens engagés dépassent largement le simple déploiement d'hommes. Outre les effectifs au sol, la préfecture de police et les autorités ont mobilisé 110 forces mobiles, 26 blindés Centaure de la gendarmerie, ainsi qu'une quinzaine d'engins lanceurs d'eau. Le dispositif aérien et de surveillance a également été renforcé avec l'engagement d'hélicoptères et de drones, complété par des équipes cynophiles et équestres pour assurer une surveillance globale de la manifestation.

Perturbations majeures du trafic ferroviaire SNCF et RER

Le secteur des transports a subi des conséquences immédiates et significatives de cette mobilisation interprofessionnelle. La SNCF a indiqué que le trafic ferroviaire serait perturbé à fortement perturbé sur les lignes régionales. Cette situation affecte particulièrement certaines lignes de RER et de trains en Île-de-France, où les voyageurs ont dû faire face à des interruptions de service nombreuses et prolongées tout au long de la journée.

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Néanmoins, les grands axes interurbains ont été relativement préservés par rapport aux réseaux locaux. La compagnie ferrée a annoncé la suppression d'un seul train à grande vitesse (TGV) sur dix, permettant ainsi le maintien d'une offre de transport essentielle pour les déplacements longue distance. Cette différence de traitement visait à équilibrer les besoins de continuité du service public national avec la réalité de la grève des services locaux.

En Île-de-France, les perturbations ont touché de manière spécifique les RER B, C, D et E, ainsi que les lignes de train J, L, H, N, R et U. En revanche, certains réseaux sont restés fonctionnels, notamment les tramways, les bus et les câbles. Le RER A et les lignes K, P et V ont également bénéficié d'un trafic normal selon les informations fournies par SNCF Voyageurs Île-de-France et Île-de-France Mobilités (IDFM), offrant une alternative partielle aux usagers.

Validation judiciaire du parcours Paris République-Nation

La question du tracé de la manifestation parisienne a été tranchée par le tribunal administratif, qui a validé le parcours alternatif proposé par la préfecture de police. Ce parcours, reliant les places de la République à la Nation, a été retenu pour son caractère sécuritaire. Les organisateurs, composés de l'intersyndicale et des organisations lycéennes et étudiantes, avaient initialement proposé un itinéraire allant de la place de la Bastille jusqu'à la place de la Concorde, proche de l'Assemblée nationale.

La préfecture de police avait rejeté cette proposition initiale au motif que la manifestation s'inscrivait dans un contexte social extrêmement tendu. Les autorités invoquaient notamment les émeutes urbaines survenues dans la capitale le 17 octobre pour justifier cette interdiction. Cette décision judiciaire confirme la position stricte des forces de l'ordre pour contenir les risques d'affrontements dans les zones à forte symbolique politique ou touristique.

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Estimations de participation et enjeux politiques

L'intersyndicale mobilisée prévoit une participation massive, estimant la présence de 500 000 à 700 000 personnes hors de Paris. Dans la capitale, les organisateurs comptent entre 40 000 et 80 000 manifestants. Cette mobilisation rassemble pour la première fois depuis la rentrée les secteurs public et privé, avec le ralliement des lycéens et étudiants qui poursuivent leur mouvement entamé mi-septembre.

Cette journée du 5 novembre s'inscrit dans une série de mobilisations contre la vie chère. Les acteurs sociaux attendent du gouvernement des mesures concrètes et rapides pour répondre à leurs revendications. L'ampleur de la grève, soutenue par les gilets jaunes et diverses organisations de jeunesse, teste la capacité de l'exécutif à apaiser le climat social avant l'hiver. Les conséquences économiques et sociales de cette journée seront analysées dans les jours suivants pour déterminer si cette mobilisation peut aboutir à une négociation nationale ou au contraire approfondir le fossé entre l'État et les classes populaires.