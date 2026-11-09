Grève et manifestations lycéennes: Appel à la mobilisation contre la réforme Parcoursup

Les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève mardi pour la réforme de l'orientation. Contexte, enjeux et détails du mouvement contre Parcoursup.

Une puissante intersyndicale réunissant les principaux organisations de jeunesse et enseignants a lancé un appel décisif à une nouvelle journée de grève et de manifestations pour le mardi 11 novembre. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de tension persistante, alors que les discussions entre les représentants du mouvement social et l'exécutif gouvernemental se poursuivent dans une impasse totale. Ce blocage intervient près de deux mois après le déclenchement initial du mouvement de contestation lycéenne et étudiante, qui avait bouleversé le paysage socio-politique depuis plusieurs semaines.

Échec des négociations et appel unitaire à la rue

L'Union étudiante, à travers sa co-secrétaire générale Éloïse Lefebvre-Milon, a explicitement invité toutes les personnes soutenant les revendications légitimes de la jeunesse, ainsi que celles des travailleurs et des travailleuses, à descendre massivement dans la rue le lendemain de la réunion tenue à Matignon. Cette rencontre sur la réforme de Parcoursup s'est révélée être une étape infructueuse, marquant un nouveau point de rupture dans le dialogue social. L'intersyndicale CGT, FSU, FO, Solidaires, Union syndicale lycéenne, Unef, Union étudiante, Fage et FSE avait officiellement appelé à cette nouvelle journée de mobilisation le samedi précédant, consolidant ainsi une unité de front rare et déterminée face aux autorités.

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Amplification de la pression sur le gouvernement

Les signataires du communiqué commun ont fermement soutenu la nécessité d'amplifier la mobilisation en continuant à exercer une pression constante sur le gouvernement. Cette stratégie fait écho aux résultats de la journée de mobilisation du 5 novembre, qui avait rassemblé entre 575.000 manifestants selon les estimations des autorités et jusqu'à 1,6 million selon les organisateurs à travers la France. Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne (USL), a estimé lundi soir que le rapport de force était désormais en faveur du mouvement social, encourageant la poursuite de l'effort collectif. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une lutte pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants et leurs conditions de travail au sein de l'Éducation nationale.

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Rejets des annonces gouvernementales sur l'orientation

Le gouvernement a récemment annoncé une transformation progressive de Parcoursup dès 2027, avant son remplacement complet en 2028, ainsi que des investissements supplémentaires pour le bâti scolaire et des moyens nouveaux pour les établissements les plus en difficulté. Ces annonces ont été perçues comme insuffisantes par les syndicats, qui réclament une refondation plus profonde du système d'orientation. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat dans le second degré, a expliqué qu'il s'agissait d'offrir un rebond à la mobilisation de la jeunesse par des cortèges encadrés et sécurisés, face à une situation tendue devant les lycées. Elle a estimé que la grève s'annonçait suivie à certains endroits, bien que la mobilisation devrait être moins importante que celle du 5 novembre, où près de 16% des enseignants s'étaient mis en grève selon le ministère.

Déroulement pratique et contexte de la fonction publique

Des manifestations sont prévues dans la plupart des grandes villes de France, avec un point d'orgue à Paris où un cortège partira à 14H00 du Panthéon en direction de la Place d'Italie. Après l'interdiction de sa manifestation initialement prévue au départ de la Bastille, Interfac Île-de-France, assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, a décidé de rejoindre ce défilé pour faire bloc ensemble. Cette journée s'inscrit également dans un contexte plus large de mobilisation de la fonction publique, une intersyndicale ayant appelé à la grève le 17 novembre pour réclamer des augmentations salariales, tandis que la CGT invitait l'ensemble des salariés, des retraités et les jeunes à se mobiliser contre les mesures perçues comme injustes.