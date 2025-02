Grève du jeu vidéo en France: Un bundle itchi.io soutient les travailleurs

Le STJV organise une grève massive du jeu vidéo en France ce jeudi 13 février. Pour compenser les pertes de revenus, le syndicat a lancé un bundle sur Itch.io dont les bénéfices soutiendront les travailleurs en grève.

La plateforme indépendante itchi.io propose un bundle organisé par le STJV dont les revenus vont soutenir le mouvement de grève du jeu vidéo en France . C'est le jour J pour le Syndicat des Travailleurs·ses du Jeu Vidéo ( STJV ). Ce jeudi 13 février se tient la première grève dans le secteur du jeu vidéo français. L'industrie est toujours plongée dans une crise qui laisse sur le carreau beaucoup d'artistes et de développeurs.

Très concrètement, le STJV a appelé l'ensemble du secteur, des artistes aux producteurs en passant par les distributeurs ou les départements marketings, à s'arrêter de travailler aujourd'hui. L'enjeu pour le syndicat est de demander une revalorisation des salaires, une participation plus directe des travailleurs dans la stratégie de leur entreprise, ou encore une meilleure prise en charge des problèmes de santé physique ou mental au travail, dans une industrie touchée par le burnout et les périodes de crunch à répétition. Faire grève signifie sacrifier des journées de salaires. Pour compenser, le STJV a lancé un bundle sur la plateforme Itch.io. Il consiste en 57 objets numériques dont plus d'une dizaine de jeux (et des zines, textes, etc).





Frandroid

Grève Jeu Vidéo France STJV Itch.Io

