Grève du Conseil Parcoursup : Les Syndicats Quittent la Réunion

Les organisations lycéennes et syndicales boycottent le comité Parcoursus après l'invitation de l'extrême droite, réclamant l'abrogation de la plateforme. La réforme promet une fin en 2028.

La première réunion du comité de réforme de Parcoursup a pris une tournure conflictuelle ce lundi 9 novembre à Paris, marquant une rupture significative dans le dialogue social autour de l'orientation post-baccalauréat. Une grande partie des organisations lycéennes et étudiantes, ainsi que l'intersyndicale de l'éducation nationale, ont immédiatement quitté les lieux après quelques heures de discussion. Cette départ massif était motivé par leur profond rejet de la présence de représentants politiques de droite radicale et du mouvement patronal lors de cette consultation officielle.

Boycott Syndical Contre La Presence De L Extreme Droite

Les dirigeants syndicaux ont explicitement dénoncé la présence du syndicat étudiant Uni, qui se définit comme le premier mouvement étudiant de droite, ainsi que celle de Thierry Tesson, député du Rassemblement National pour le Nord, et de Gaëlle Frontoni, sénatrice de l'Union Démocrates et Républicains pour les Alpes-Maritimes. Manon Moret, la secrétaire générale de l'Union Nationale des Étudiants de France, a déclaré aux journalistes avoir quitté la réunion de manière intersyndicale. Elle a insisté sur le principe selon lequel les organisations ne rentreraient jamais dans une salle avec des représentants de l'extrême droite, qu'elles accusent de propager des idées racistes et fascistes.

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Ce mécontentement a été renforcé par les propos d'Éloïse Lefebvre-Milon, co-secrétaire générale de l'Union étudiante, qui a qualifié cette situation de honte absolue. Ces acteurs sociaux jugent inacceptable que des responsables politiques issus de l'extrême droite participent à une instance censée être dédiée à l'intérêt général et à la pédagogie. La présence de ces figures politiques a immédiatement créé un climat de tension insurmontable pour la majorité des syndicats étudiants et lycéens présents.

Positions Confluentes Et Rejet De L Influence Patronale

Parmi les organisations de jeunesse, seuls Renouveau lycéen, l'Uni et quelques élus du Conseil national de la vie lycéenne ont choisi de rester dans la salle de délibération. Cette scission reflète une division profonde au sein du paysage associatif étudiant français. Le 21 octobre, plusieurs organisations étudiantes et lycéennes avaient déjà boycotté une concertation préalable sur Parcoursup en raison de la présence d'un représentant de l'Uni, montrant que ce conflit de fond existait depuis plusieurs semaines avant la réunion officielle.

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Les syndicats partants ont également contesté la place accordée aux organisations patronales dans les discussions. Éloïse Lefebvre-Milon a martelé que le refus de soumettre les besoins des entreprises à la réforme de l'enseignement supérieur. Selon elle, ce sont les jeunes et leurs parcours qui doivent être écoutés en priorité, et non les exigences du marché du travail. Le gouvernement a annoncé il y a quinze jours une évolution de la plateforme d'orientation post-bac, au cœur de la contestation, avant son remplacement prévu en 2028.

Reclamation D Abrogation Et Incertitudes Gouvernementales

Les représentants de l'intersyndicale de la jeunesse, regroupant la Fage, l'Union étudiante, l'Unef et l'USL, sont sortis de la réunion avec le constat que la situation restait insatisfaisante. Ils continuent de réclamer l'abrogation pure et simple de Parcoursup, considérant que les simples réformes ne suffisent pas à corriger les défauts systémiques de la plateforme. Cette position radicale contraste avec l'objectif du gouvernement de moderniser l'outil tout en maintenant sa structure actuelle pour la rentrée prochaine.

La critique a également fusé du côté de l'intersyndicale de l'éducation, qui a également quitté la réunion. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat dans le second degré, a dénoncé l'incapacité du gouvernement à apporter une nouvelle réponse aux lycéennes, aux lycéens et au personnel éducatif. Elle a souligné l'inquiétude grandissante face à l'enlisement de la situation depuis longtemps, empêchant une avancée pédagogique réelle pour les élèves.

Prochaines Etapes Et Contexte Politique De La Reforme

Cette première réunion du comité Parcoursup s'est tenue à l'issue d'un échange entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et les représentants des organisations de jeunesse. Le comité officiel réunit donc officiellement des organisations lycéennes et étudiantes, des syndicats de l'éducation, des parlementaires et des représentants des organisations patronales. Malgré la présence massive des délégués syndicaux lors de cette phase initiale, le dialogue semble compromis sur des fondamentaux idéologiques et structurels.

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Morgane Verviers, secrétaire générale de l'Unsa Éducation, a ajouté que la situation actuelle nécessite une issue politique rapide pour sortir de cette crise prolongée. Les prochains mois seront déterminants pour voir si le gouvernement parviendra à réunir l'ensemble des acteurs sociaux ou s'il devra imposer ses réformes en marge du consensus syndical. L'horizon 2028 pour le remplacement de Parcoursup reste une perspective lointaine qui ne calme pas les tensions actuelles autour de l'orientation des bacheliers.