Grève du 7 novembre : 1,6 million de manifestants et conférence sociale

Une mobilisation historique réunit 1,6 million de personnes contre la vie chère. Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce une conférence sociale pour répondre aux exigences syndicales.

La France a connu une journée de mobilisation sociale massive jeudi 7 novembre 2024, marquant un point d'orgue potentiel pour cet automne particulièrement agité. Cette journée d'action, organisée par l'intersyndicale, visait à réclamer des réponses concrètes du gouvernement concernant les salaires et le pouvoir d'achat des travailleurs. Les perturbations avaient débuté dès le matin, signalant une étendue et une intensité de la grève qui ont dépassé les prévisions initiales.

Bilan des manifestations et chiffres officiels

Le bilan final de cette journée révèle une participation historique qui a mobilisé des millions de citoyens à travers le territoire national. La CGT a communiqué un chiffre de près de 1,6 million de personnes manifestant en France pour dénoncer la vie chère. Parmi elles, environ 350 000 participants étaient rassemblés dans la capitale parisienne. D'autres régions ont également enregistré des afflux importants, comme Caen où 12 500 personnes ont défilé selon les autorités préfectorales.

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Le ministère de l'Intérieur a fourni une estimation différente mais tout aussi significative de la mobilisation. Beauvau a estimé le nombre de manifestants à près de 600 000 dans l'hexagone à 17h00, incluant Paris. Cette divergence dans les chiffres entre les organisations syndicales et les autorités de l'État reflète les méthodes de comptabilisation différentes utilisées lors de ce type de mouvement social majeur.

Tensions et dégradations dans les cortèges

Malgré une dynamique de masse, la journée a été marquée par des incidents isolés mais regrettables dans plusieurs villes. À Paris, la préfecture de police a signalé que des individus cagoulés avaient commis des dégradations pendant le cortège. Ces faiseurs de troubles se sont glissés parmi les manifestants, déplaçant le rassemblement de la place de la République vers la place de la Nation via le boulevard Voltaire, où des actes de vandalisme ont été relevés.

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En province, la situation à Caen a connu une tournure plus grave concernant les biens publics. Le préfet a déploré d'importantes dégradations au sein des lycées Rostand et Fresnel. Un groupe d'individus a fait irruption dans les établissements avec des extincteurs et des barres de fer, endommageant les locaux et les équipements. Les autorités ont condamné fermement ces agissements jugés inacceptables, tout en précisant que la manifestation s'était globalement déroulée dans le calme.

La politique a également été au cœur des tensions durant ces rassemblements. Raphaël Glucksmann, candidat de Place publique et du Parti socialiste à la présidentielle, a été contraint de quitter le cortège parisien. Bloqué par des militants hostiles à la place de la République et accueilli par des sifflets, il a déclaré ignorer les opposants politiques présents. Son passage a illustré les clivages internes au camp progressiste face à cette mobilisation sociale.

Positionnement de Marine Le Pen et du RN

En marge des manifestations, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, a exprimé son opposition catégorique à une augmentation coercitive des salaires. Lors d'une visite au salon Euronaval à Villepinte, elle a affirmé refuser d'imposer aux entreprises une hausse du SMIC de 10%, un objectif revendiqué par la CGT. Elle a comparé une telle mesure autoritaire à un changement de régime, évoquant une entrée dans le modèle soviétique de l'URSS.

Marine Le Pen a averti que cette approche risquerait de provoquer une vague de licenciements, les entreprises étant dans une situation trop fragile pour absorber ces coûts. Elle se dit toutefois favorable à une incitation fiscale pour les employeurs qui augmenteraient les salaires, en les exonérant des charges afférentes. Cette position contraste avec la demande syndicale d'une imposition directe, soulignant la fracture idéologique sur la gestion du pouvoir d'achat.

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Impact sur la fonction publique et réactions gouvernementales

Le mouvement a touché spécifiquement la fonction publique d'État, avec près de 10% des agents en grève à la mi-journée. Le ministère de l'Action et des Comptes publics a communiqué que 9,89% des agents étaient absents. La mobilisation était moindre dans les autres branches, avec 4,60% dans la territoriale et 3,93% dans l'hospitalière, indiquant des niveaux de mobilisation variables selon les secteurs de l'emploi public.

Face à l'ampleur du mouvement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a réagi rapidement pour tenter de désamorcer la crise. Il a annoncé dans un communiqué l'organisation d'une conférence sociale à Matignon. Cette réunion, prévue pour le lundi 9 novembre 2024, rassemblera les syndicats et le patronat. L'objectif est d'apporter des réponses concrètes aux revendications sociales portées par les manifestants tout au long de la journée.