Grève du 5 novembre : Paris modifie le parcours de la manifestation pour raisons sécuritaires

La préfecture de police de Paris impose un nouveau itinéraire entre République et Nation pour la grève du 5 novembre, invoquant un contexte de menace très élevée.

La Préfecture de Police de Paris a officiellement validé la tenue d'une manifestation prévue jeudi dans le cadre de l'appel national à la grève lancé par les principaux syndicats. Cet appel vise spécifiquement à défendre les salaires et l'emploi face aux tensions économiques actuelles. L'autorisation est accordée sous une condition stricte concernant le tracé de la procession.

Itinéraire contraint entre République et Nation

L'autorité préfectorale a confirmé que la défilé pourra se tenir exclusivement entre la place de la République et la place de la Nation. Ce choix d'itinéraire représente un changement majeur par rapport aux attentes initiales des organisateurs syndicaux qui souhaitaient un passage central plus symbolique.

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Cette restriction s'explique par une volonté de limiter les risques d'incidents majeurs en plein cœur de la capitale française. Les autorités ont estimé que ce corridor spécifique offrait une meilleure maîtrise des flux de personnes et des forces de l'ordre disponibles sur le terrain.

Interdiction contestée du parcours Bastille-Concorde

Mercredi 4 novembre, la Préfecture de Police avait initialement interdit le parcours traditionnel entre la place de la Bastille et la place de la Concorde. Cette décision administrative a été motivée par des risques avérés de troubles à l'ordre public jugés trop importants pour être contrôlés sans danger.

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Les organisations syndicales ont immédiatement contesté cette interdiction devant le tribunal administratif. Elles demandent la suspension de l'arrêté d'interdiction partielle ainsi que celle du parcours alternatif imposé par la Préfecture de Police. Le jugement attendu en soirée devrait déterminer si cette restriction reste légale ou non.

Justifications sécuritaires et contextes sociaux

Le préfet de police Patrice Faure a justifié cette orientation restrictive en mettant en avant l'infiltration potentielle d'éléments violents et déterminés au sein des cortèges. Il souligne également un contexte national et international marqué par une menace très élevée qui nécessite une vigilance accrue.

La Préfecture de Police fait également référence au contexte social extrêmement tendu, notamment après les émeutes urbaines survenues dans la capitale le 17 octobre. Ces événements récents sont cités comme facteur aggravant dans l'évaluation des risques pour cette journée de mobilisation sociale.

Réactions syndicales et perturbations attendues

Vincent Gautheron, secrétaire général de l'union régionale CGT Île-de-France, a exprimé sa surprise face à cet argumentaire sécuritaire. Il note que la Préfecture de Police refuse aujourd'hui le parcours Bastille-Concorde pour des raisons de sécurité, alors qu'elle lui avait refusé un parcours similaire il y a quinze jours pour les mêmes motifs.

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Pour cette journée d'action interprofessionnelle du jeudi 5 novembre, près de 250 rassemblements sont prévus à travers toute la France. Les secteurs de l'Education nationale, des transports et de la santé devraient connaître de fortes perturbations importantes. Le compteur des appels à la grève recensés via les organisations de la CGT a déjà dépassé les 1140 appels spécifiques.

Mobilisation policière et bilan précédent

Un télégramme consulté mardi par l'AFP demande aux préfets et responsables de sécurité de prévoir des dispositifs opérationnels robustes, agiles et réactifs. Des effectifs de police et de gendarmerie renforcés seront déployés pour gérer cette journée qualifiée de sensible par les autorités.

Le souvenir des précédentes mobilisations reste présent dans les mémoires institutionnelles. Lors de manifestations similaires, 855 personnes avaient été interpellées à Paris uniquement. Plus d'une trentaine de magasins avaient également été saccagés ou pillés lors de ces épisodes de tension sociale, alimentant la prudence actuelle des autorités.