Grève du 5 novembre : Paris interdit le parcours Bastille-Concorde au profit de République-Nation

La préfecture de police de Paris a modifié l'itinéraire autorisé pour la manifestation syndicale du 5 novembre, imposant un trajet entre la place de la République et la place de la Nation.

La Préfecture de police de Paris a officiellement invalidé le tracé initial prévu pour la grande mobilisation sociale qui se tiendra le jeudi 5 novembre. Cette décision administrative, publiée sous forme d'arrêté ce mercredi 4 novembre, vise à neutraliser les risques sécuritaires identifiés sur l'axe historique reliant la place de la Bastille à la place de la Concorde.

Un itinéraire alternatif imposé par les autorités

L'autorité préfectorale a donc redéfini le cadre légal de la démonstration en proposant un nouvel axe de circulation obligatoire. Le nouveau parcours autorisé s'étend désormais strictement entre la place de la République et la place de la Nation. Cet ajustement géographique impose aux manifestants de suivre une trajectoire spécifique passant par le Boulevard Voltaire, conformément aux directives précises énoncées dans l'arrêté préfectoral.

Also read Concurrence ferroviaire : duel en vue pour les trains Paris-Clermont et Paris-Toulouse

Cette modification intervient après des négociations directes entre les représentants de la Préfecture et les organisateurs de la marche. Les autorités ont jugé que le maintien du tracé originel exposait la ville à des troubles à l'ordre public jugés inacceptables. La décision s'inscrit également dans le respect des instructions données par le ministre de l'Intérieur, tout en tenant compte des précédents juridiques établis par la justice administrative française.

Réactions syndicales et contexte de la mobilisation

L'intersyndicale nationale, soutenue par les organisations lycéennes et étudiantes, avait initialement revendiqué un itinéraire allant de la place de la Bastille jusqu'à la place de la Concorde. Ce choix stratégique visait à proximiténer le cortège de l'Assemblée nationale pour marquer symboliquement leur opposition aux mesures gouvernementales. Les syndicats appellent cette journée pour défendre leurs positions sur les salaires et l'emploi face au pouvoir en place.

Advertisement

Malgré l'interdiction du tracé demandé, les porte-paroles des mouvements sociaux confirment leur volonté de maintenir la mobilisation. La direction de la police nationale a réitéré son engagement fondamental à garantir la liberté de manifester, soulignant que la restriction d'itinéraire ne constitue pas une interdiction pure et simple de la réunion publique. Les forces de l'ordre restent prêtes à accompagner ce rassemblement dans les limites légales définies.

Impact sur les transports et affluence attendue

La journée du 5 novembre est classée comme étant à haut risque par les services de renseignement, avec des estimations d'affluence variant entre 500.000 et 700.000 participants en régions. À Paris, les perturbations seront particulièrement sensibles sur les réseaux SNCF et RATP. Les voyageurs doivent anticiper des annulations massives de trains TGV et TER, ainsi que des disruptions majeures sur les lignes de RER et le métro parisien.

Le contexte social reste tendu, notamment au sein de la SNCF où le bras de fer continue malgré une prime de 400 euros et la revalorisation de certaines indemnités. Les tensions sont telles que la grève semble inéluctable, affectant directement la mobilité quotidienne des Franciliens. La modification de l'itinéraire parisien s'ajoute à ces contraintes logistiques pour complexifier encore davantage la gestion de cette journée de mouvement social majeur.