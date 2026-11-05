Grève du 5 novembre : 575 000 manifestants et tensions à Paris

Bilan provisoire de la grève du 5 novembre : 575 000 manifestants selon l'Intérieur. Points de tension, chiffres des grévistes et annonce de la conférence sociale.

Environ 575 000 personnes ont manifesté dans toute la France le jeudi 5 novembre, selon le bilan provisoire annoncé par le ministère de l'Intérieur à 19h39. Ce chiffre englobe 65 000 participants à Paris et couvre 193 cortèges organisés lors de cette journée nationale d'action. L'appel à la mobilisation, porté par l'intersyndicale, visait principalement les salaires et le pouvoir d'achat.

Chiffres officiels et tensions sécuritaires

Le ministère de l'Intérieur a confirmé que 53 membres des forces de l'ordre ont été blessés au cours de ces mouvements. Le bilan administratif mentionne également 448 interpellations et 86 interventions pour incendies. Ces données restent provisoires et seront consolidées dans les heures suivantes par les autorités préfectorales.

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À Paris, la situation s'est tendue sur la place de la Nation. Plusieurs charges des CRS ont été effectuées par les forces de l'ordre afin de dégager les accès pour permettre aux pompiers d'intervenir sur un incendie allumé sur la place. Des détonations ont été entendues par les témoins lors de cet incident.

Les chiffres de la CGT divergent sensiblement de ceux de l'État. Le syndicat a revendiqué près de 1,6 million de manifestants, dont 350 000 à Paris. Cette estimation est supérieure au chiffre intermédiaire de 600 000 manifestants recensés par le ministère de l'Intérieur à 17h00. Dans les deux cas, il s'agit de la plus forte mobilisation sur une seule journée cet automne.

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Incidents politiques et chiffres syndicaux

Raphaël Glucksmann, candidat social-démocrate à la présidentielle, a quitté la manifestation parisienne après avoir été bloqué 45 minutes à la place de la République. Entouré de militants hostiles lors de son départ, il a entendu des cris tels que " Mélenchon président " ou " tout le monde déteste le PS ". Il a affirmé par la suite se " contrefoutre " de ces militants hostiles.

La participation des agents publics montre une mobilisation modérée mais structurée. Près de 10 % des agents de la fonction publique d'État ont fait grève, avec un taux précis de 9,89 % à la mi-journée selon le ministère de l'Action et des Comptes publics. La fonction publique territoriale affichait 4,60 % de grévistes, tandis que la fonction publique hospitalière comptait 3,93 % de grévistes.

Réponses gouvernementales et conférence sociale

En réponse à ces mouvements sociaux, Sébastien Lecornu organisera une conférence sociale à Matignon le lundi suivant. Cette rencontre réunira les organisations syndicales et patronales pour aborder les questions de pouvoir d'achat. Le Premier ministre a demandé à Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, de finaliser les concertations en cours avant dimanche.