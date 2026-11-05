Grève du 5 novembre : 270.000 manifestants et tensions à Lyon

Les syndicats appellent à une journée d'action le 5 novembre. 270.000 personnes défilent pour les salaires, mais des incidents éclatent à Lyon. Retour sur les chiffres et les enjeux.

La journée d'action syndicale du 5 novembre 2026 marque un moment clé du débat sur le pouvoir d'achat en France. Les organisations syndicales ont lancé un appel massif à la grève pour les fonctionnaires et salariés, tandis que les lycéens, étudiants et retraités rejoignent les cortèges dans les rues des grandes villes. Cette mobilisation visait à interpeller le gouvernement sur les questions salariales, dans un contexte où les tensions sont potentiellement palpables autour des manifestations.

Bilan national et chiffres officiels de la grève

Le ministère de l'Action et des Comptes publics a communiqué des chiffres précis à la mi-journée concernant la participation dans la fonction publique d'État. Près de 10 % des agents étaient en grève, avec un taux exact de 9,89 % enregistré à 13h00. D'autres branches étaient moins mobilisées : 4,60 % dans la fonction publique territoriale et 3,93 % dans la fonction publique hospitalière, selon les données officielles.

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Pour le reste du territoire, l'entourage de Laurent Nuñez, représentant du gouvernement, a fourni un bilan à 13h00 indiquant la présence de 270.000 manifestants répartis dans 180 cortèges hors de Paris. Le ministère de l'Intérieur a qualifié le déroulement général des cortèges de bon, tout en notant la présence de tensions localisées nécessitant une surveillance accrue des forces de l'ordre.

Scènes de tensions et violences à Lyon

La situation à Lyon a rapidement déstabilisé le bon déroulement de la manifestation sur place. Vers 13h00, des incidents ont éclaté en marge du cortège, avec des faits de jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Le Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé que la police a utilisé des moyens proportionnés pour stopper ces agressions.

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L'intervention policière a ciblé spécifiquement les groupes identifiés comme hostiles. Le compte rendu des autorités mentionne la constitution d'un " black bloc " regroupant plusieurs centaines d'individus à Lyon. Des incidents similaires, bien que moins violents, ont également été signalés à Nantes, illustrant la dispersion des points de friction géographiques.

Raphaël Glucksmann confronté aux militants hostiles

À Paris, la place de la République a servi de point de départ au cortège vers 14h10, après une minute de silence pour les victimes de l'attentat raciste à Trappes. Le candidat social-démocrate à la présidentielle, Raphaël Glucksmann, s'y est rendu pour dénoncer le harcèlement de La France insoumise, rencontrant une hostilité frontale lors de son arrivée.

Environné de militants criant " non, Glucksmann n'est pas un camarade " ou " Mélenchon président ", le candidat a été bloqué durant 45 minutes à son point de départ. Bien que salué par quelques applaudissements et des cris de " Raphaël président ", il a affirmé se " contrefoutre " des sifflets. Il a réitéré son souhait de remettre les travailleurs au cœur du contrat social malgré cette ambiance tendue.

Courant de la marche et mobilisation des étudiants

Le cortège parisien, premier rassemblement syndical majeur au centre-ville depuis le 17 octobre, a longé un itinéraire précis reliant la place de la République à la place de la Nation. La Préfecture de Police de Paris a engagé toutes les forces de sécurité et de secours pour garantir le bon déroulement de cette intersyndicale, rappelant que la première manifestation du 17 octobre avait été marquée par des violences mondialement médiatisées.

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La mobilisation n'a pas été limitée aux salariés du secteur privé ou de la fonction publique. Les étudiants et les lycéens ont massivement investi les rues aux côtés des retraités, élargissant la base sociale de la contestation. Cette convergence intergénérationnelle vise à amplifier la pression sur le gouvernement quant à la revalorisation des salaires et à la lutte contre l'érosion du pouvoir d'achat, thèmes centraux de cette journée d'action nationale du 5 novembre.