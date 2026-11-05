Grève du 5 novembre 2026 : 270 000 manifestants et tensions à Lyon

Grève et manifestations du 5 novembre 2026 en France. Bilan de 270 000 participants, grève dans la fonction publique et incidents à Lyon.

La journée d'action nationale pour les salaires et le pouvoir d'achat a mobilisé une partie significative de la population française le jeudi 5 novembre 2026. Les syndicats ont appelé à la grève les salariés et les fonctionnaires, tandis que les lycéens, les étudiants et les retraités étaient invités à rejoindre les cortèges. Cette mobilisation sociale coïncide avec une vigilance accrue des autorités face aux risques de tensions.

Bilan précoce de la mobilisation intersyndicale

À 13 heures, selon les chiffres communiqués par l'entourage de Laurent Nuñez, la journée avait déjà réuni 270 000 manifestants dans 180 cortèges à travers le pays, excluant la capitale parisienne. Cette participation massive témoigne de la vigueur du mouvement intersyndical qui cherche à peser sur les négociations économiques et sociales en cours dans l'Hexagone.

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Mobilisation au sein de la fonction publique d'État

Le ministère de l'Action et des Comptes publics a dévoilé à la mi-journée que près de 10 % des agents de la fonction publique d'État étaient en grève. Plus précisément, 9,89 % des agents de cette branche ont cessé le travail. Dans les autres secteurs publics, la participation était plus modeste avec 4,60 % pour la fonction publique territoriale et 3,93 % pour la fonction publique hospitalière.

Déroulement et incidents à Paris et en province

À Paris, le cortège a officiellement démarré vers 14 heures 10 depuis la place de la République, après une minute de silence dédiée aux victimes de l'attentat raciste à Trappes. Le parcours prévu reliait ce point de départ à la place de la Nation, où les premiers manifestants ont commencé à arriver vers 16 heures 53. Cette manifestation marque la première réunion syndicale majeure dans le centre de Paris depuis celle du 17 octobre, qui avait été marquée par des violences.

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En province, la situation s'est tendue à Lyon où des incidents ont éclaté en marge de la manifestation. Les forces de l'ordre y ont été la cible de jets de projectiles, contraignant la préfecture du Rhône à déployer des moyens de maintien de l'ordre proportionnés pour stopper les individus hostiles et assurer la sécurité du défilé officiel.

Incidents politiques autour de Raphaël Glucksmann

Le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann a quitté la manifestation parisienne après avoir été bloqué pendant 45 minutes à la place de la République par des militants hostiles. Accueilli par des cris tels que " Non, Glucksmann n'est pas un camarade " et " Tout le monde déteste le PS ", il a indiqué se " contrefou " de l'hostilité de certains groupes, tout en répondant à quelques applaudissements et au slogan " Raphaël président ".