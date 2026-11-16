Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, prévoit une forte mobilisation le 17 novembre. Elle dénonce le refus du gouvernement de revaloriser le point d'indice et appelle à des grèves massives dans les services publics pour exiger des hausses de rémunérations.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, s'exprime dans la perspective immédiate de la journée de grève nationale prévue le mardi 17 novembre. Cette mobilisation, appelée par l'intersyndicale, vise à obtenir des hausses de rémunérations concrètes pour les travailleurs, notamment dans la fonction publique. L'éminente représentante syndicale ne cache pas son optimisme quant à la participation massive, affirmant que la colère sociale demeure intacte et ne montre aucun signe de ralentissement.

Sophie Binet anticipe une mobilisation exceptionnelle le 17 novembre

Sophie Binet a déclaré ce lundi 16 novembre sur le plateau de BFMTV que la CGT s'attend à une forte journée de mobilisation le lendemain. Elle estime que la colère des salariés est toujours aussi importante, ce qui garantit une participation élevée aux mouvements sociaux prévus. La dirigeante syndicale a mis en garde le gouvernement contre toute sous-estimation de l'ampleur du mécontentement, prévenant que miser sur une baisse de la contestation serait une erreur stratégique majeure.

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Les prévisions chiffrées de la secrétaire générale de la CGT sont sans appel quant à l'impact du mouvement. Elle anticipe plus de 200 manifestations sur l'ensemble du territoire national. Ces rassemblements s'accompagneront de grèves dans beaucoup d'entreprises et de services publics, touchant ainsi de nombreux secteurs d'activité essentiels au fonctionnement quotidien du pays.

Le refus gouvernemental sur le point d'indice comme déclencheur

Le point de friction majeur reste le refus du gouvernement de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Cette décision a conduit la CFDT à rejoindre l'appel de la grève dans le secteur public le vendredi précédent. Cette alliance syndale renforce la position de l'intersyndicale, qui considère cette revalorisation comme une condition sine qua non pour améliorer les rémunérations.

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Sophie Binet souligne que la fonction publique est au cœur des enjeux sociaux actuels. Elle rappelle que chaque fois qu'il y a une crise dans le pays, la société se tourne vers les fonctionnaires. C'est le cas des soignants et soignantes qui prennent soin des patients, mais aussi des enseignants qui accueillent des enfants dans des écoles surchauffées, subissant des conditions de travail difficiles.

Un historique de mobilisations massives malgré les interdictions

La dirigeante de la CGT met en lumière un record historique de mobilisation sociale ces derniers mois. Elle note qu'il y a eu onze manifestations en moins de deux mois, avec plus de deux grosses manifestations par semaine. Ces rassemblements ont rassemblé jusque-là, sans compter le mouvement du 17 novembre, plus de 5 millions de personnes dans les rues de France.

Sophie Binet juge qu'il s'agit de la première fois dans le pays qu'on interdit autant de manifestations officielles. Parallèlement, c'est la première fois qu'il y a autant de manifestants qui défilent malgré ces interdictions administratives. Pour la syndicaliste, cette résilience prouve qu'il y a une colère très forte et légitime au sein de la population.

L'appel à la grève générale pour honorer les fonctionnaires

Le mouvement du 17 novembre est perçu comme une réponse directe à la manière dont la nation rembourse ses fonctionnaires. Sophie Binet évoque avec émotion le sacrifice des agents, dont certains sont morts cet été dans l'exercice de leurs fonctions. Elle dénonce l'hypocrisie de ne pas revaloriser les salaires après les avoir sollicités dans les moments difficiles.

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L'appel à un maximum de grèves vise à maintenir la pression sur les pouvoirs publics jusqu'à obtention d'accords satisfaisants. Les syndicats entendent démontrer que la fonction publique n'est pas une ressource inépuisable mais un service essentiel qui mérite des conditions de travail et de rémunération dignes. Cette stratégie de grève générale touche ainsi tous les vecteurs de la vie sociale française.

Conséquences et projections pour la journée du 17 novembre

Les autorités préparent une journée chargée pour le 17 novembre avec des tensions palpables entre l'État et les syndicats. Les chiffres avancés par BFMTV évoquent 220 000 à 300 000 manifestants attendus en région et 30 000 à 60 000 à Paris. Ces estimations confirment la dimension nationale et populaire du mouvement social.

Cette mobilisation vise à contraindre le gouvernement à revoir sa copie sur les questions de pouvoir d'achat. L'intersyndicale, menée en tête par la CGT et désormais renforcée par la CFDT pour la fonction publique, ne lâchera pas tant que les revendications salariales ne seront pas exaucées. La suite dépendra de la capacité du gouvernement à écouter cette voix sociale massive et unifiée.