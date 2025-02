Grève des enseignants à Paris: Fermetures de classes et décharges des directeurs

Des centaines d'enseignants et de directeurs d'école à Paris ont manifesté mardi 11 février contre les fermetures de classes prévues à la rentrée et la suppression des décharges d'enseignement pour les directeurs.

Mardi 11 février, une centaine d'écoles ont été fermées à Paris suite à une grève massive des enseignants et des directeurs d'école . Cette mobilisation était un cri de protestation contre les fermetures de classes prévues à la rentrée de septembre. Les syndicats d'enseignants, accompagnés de parents d'élèves et d'élus locaux, ont dénoncé une politique de restriction des moyens et une baisse disproportionnée des postes.

Selon leurs estimations, 198 classes seraient supprimées contre seulement 21 ouvertures. Cette situation serait due à une baisse de la démographie scolaire, argument avancé par les autorités, mais les syndicats dénoncent une saignée budgétaire et un manque de considération pour l'éducation publique. Parmi les revendications principales de cette grève, se trouvaient le maintien des décharges d'enseignement pour les directeurs d'école. Depuis les années 80, les directeurs d'écoles parisiens de plus de cinq classes bénéficient d'une convention leur permettant de se consacrer entièrement à l'administration de leur établissement et de ne pas avoir à enseigner. Cependant, les services départementaux de l'Éducation nationale envisagent la suppression de cette convention. Dans ce cas, les directeurs d'écoles devraient se soumettre au droit commun, qui prévoit une décharge totale d'enseignement uniquement à partir de 13 à 14 classes. Guillaume Robequain, directeur d'une école en grève, témoigne de l'importance de cette décharge pour son travail. Il explique qu'il n'a déjà pas le temps de se consacrer pleinement aux enfants et qu'une charge d'enseignement supplémentaire le priverait de cette possibilité. La situation est telle que ce directeur, habituellement non-gréviste, a décidé de participer à cette journée de mobilisation. Il explique sa décision par un sentiment de ras-le-bol généralisé face à la situation de l'éducation publique. Le cortège de plusieurs centaines de personnes s'est rassemblé devant le rectorat pour ensuite se diriger vers une école du 11e arrondissement de Paris où la ministre de l'Éducation, Élisabeth Borne, était attendue pour un déplacement officiel. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à obtenir une audience avec la ministre.





