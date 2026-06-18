Grève des ambulanciers du CHU de Toulouse : rejet du protocole et nouvelles actions de perturbation

En grève depuis plus d'un mois, les ambulanciers du CHU de Toulouse organisent ce vendredi 19 juin un nouveau ralentissement des sorties d'ambulances à l'hôpital Purpan pour réclamer des primes et un reclassement en personnel soignant. Leur direction a proposé un protocole fin juin, jugé insuffisant par les syndicats.

Les ambulanciers du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse entament leur cinquième semaine de grève , mouvement entamé le 11 mai dernier. Ce vendredi 19 juin, dès 6h30, ils organiseront une nouvelle action de perturbation en ralentissant deliberately la sortie des ambulances du garage principal situé sur le site de l'hôpital Purpan.

Cette tactique, déjà employée au début du conflit, vise à exercer une pression supplémentaire sur la direction du CHU après l'échec des dernières négociations. Les grévistes, soutenus par les syndicats Sud et CGT, réclament la création de primes spécifiques et un reclassement de leur activité dans la filière soignante, estimant être les "couteaux suisses" de l'hôpital.

En effet, au-delà de leur mission principale de transport de patients, ils assurent régulièrement le convoyage de détenus, le transfert de corps vers la chambre mortuaire, et le transport de malades nécessitant la présence d'un membre du personnel soignant, des tâches qu'ils considèrent comme relevant de la sphère médicale. Pour eux, cette polyvalence doit être reconnue par une revalorisation salariale correspondante et un changement de statut, passant de logisticien à personnel soignant.

La direction du CHU, de son côté, affirme ne pouvoir accorder de primes en dehors du cadre réglementaire strict de la fonction publique hospitalière. Un protocole de fin de grève a pourtant été transmis le 3 juin, proposant un plan de formation, une actualisation des fiches de poste, une priorisation des candidats ambulanciers pour les postes au Samu, et la fin progressive des transports de détenus hospitalisés.

Les représentants du personnel, comme Jérôme Jean-Charles, jugent ces propositions insuffisantes, dénonçant l'absence d'avancées concrètes sur les revendications salariales et le reclassement. L'impasse persiste donc, et la mobilisation se durcit, avec des actions comme le blocage des véhicules ou le dégonflage volontaire des pneus, selon la direction. L'objectif des grévistes reste inchangé : obtenir une intégration officielle dans la filière de soins et une rémunération à la hauteur des missions extra-logistiques qu'ils accomplissent quotidiennement.

Cette situation affecte évidemment le fonctionnement du CHU, qui doit composer avec ces ralentissements organisés pour assurer la continuité des soins et les urgences





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