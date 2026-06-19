Grève des ambulanciers au CHU de Toulouse : des patients privés de soins vitaux

La grève illimitée des ambulanciers du CHU de Toulouse, débutée le 11 mai, perturbe gravement la prise en charge des patients. Des séances de caisson hyperbare ont été manquées, et des actions de blocage se multiplient malgré un service minimum.

La grève des ambulanciers du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse, débutée le 11 mai dernier, ne montre aucun signe d'apaisement. Les professionnels réclament des primes pour compenser l'élargissement de leurs missions et une reconnaissance officielle en tant que personnel soignant.

Chaque semaine, ils manifestent devant le garage des ambulances de l'hôpital Purpan, ralentissant les sorties et perturbant le transport des patients. Selon les représentants syndicaux, un service minimum est en place et les situations vitales sont gérées par le Samu.

Toutefois, des médecins signalent des dysfonctionnements graves dans la continuité des soins. Le Dr Béatrice Riu, responsable du centre de médecine hyperbare et vice-présidente de la commission médicale d'établissement, a constaté que des patients n'ont pas pu bénéficier de leurs traitements programmés. Elle explique que les séances de caisson hyperbare, essentielles pour certaines pathologies, ne peuvent être décalées comme des vols d'avion. Vendredi dernier, un patient hospitalisé pour ce traitement n'a pas été transporté, manquant ainsi ses soins.

Ce n'est pas un cas isolé : depuis le début du mouvement, des pneus d'ambulance ont été dégonflés, des téléphones professionnels déchargés et mélangés, et les accès au garage bloqués de manière répétée. Ces actions, selon le Dr Riu, impactent directement la prise en charge des malades et compromettent leur sécurité. Face à cette situation, la direction du CHU de Toulouse a proposé un protocole de sortie de grève le 3 juin.

Celui-ci inclut un plan de formation spécifique pour les ambulanciers, une mise à jour de leurs fiches de poste, une priorisation des candidatures internes pour les postes au Samu, et la suppression de la mission de transport des détenus hospitalisés. Cependant, les syndicats estiment ces mesures insuffisantes et appellent à une uniformisation nationale des statuts. La grève se poursuit donc, avec des actions prévues chaque semaine jusqu'à obtention de garanties concrètes.

En attendant, les patients continuent de subir les conséquences de ce conflit social, certains voyant leurs soins reportés ou annulés. Les médecins alertent sur l'urgence de trouver un compromis pour éviter des dommages irréversibles sur la santé des personnes vulnérables





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