Grève dans le jeu vidéo français : Un secteur en mutation

Le monde du jeu vidéo français est en pleine révolution. Le 13 décembre 2025, toute l'industrie est appelée à faire grève pour dénoncer les conditions de travail difficiles et les licenciements massifs. Le STJV, syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, réclame le maintien des emplois menacés et la reconnaissance des droits des salariés. Cette mobilisation témoigne d'un profond malaise dans le secteur, marqué par une concurrence exacerbée et des choix stratégiques controversés. Le monde du jeu vidéo français est en train de se réinventer, et les grèves sont un signe du changement en marche.

Le monde du jeu vidéo français a connu plusieurs grève s et mobilisations ces derniers mois, comme ici chez Ubisoft Montpellier en octobre 2024. C'est une révolution dans cette industrie culturelle qui brasse des milliards d'euros chaque année.

Le préavis de grève a été déposé par le STJV (Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo), créé en 2017, qui réclame notamment le maintien des emplois menacés dans plusieurs studios (Don't Nod, Ubisoft), mais c'est la première fois que toute l'industrie du jeu vidéo français est appelée à faire grève ce 13 décembre 2025. Une grève qui est surtout l'occasion, pour les petites mains du jeu vidéo, de montrer que leurs conditions de travail n'ont souvent rien d'une partie de plaisir. C'est même régulièrement la douche froide pour ces salariés très spécialisés, avec un niveau d'études moyen à bac+5., explique Vincent Cambedouzou, délégué syndical STJV chez Ubisoft Paris. « Le côté métier passion peut aussi pousser à une auto-exploitation : les gens ont tellement envie que le projet sorte, que tout se passe bien, qu'ils vont mettre en cause leur santé, faire des heures en plus, se mettre en danger au sein de leur travail. » Tout le monde s'en va au bout de quelques années, un peu blasé, désenchanté d'avoir pensé pouvoir faire un beau métier, et partir en se disant : finalement, ce qu'on a fait n'était vraiment pas terrible, n'a pas plu aux joueurs, et je les comprends. En général, quand les joueurs sont déçus par un jeu qui sort, sans raconter des secrets de fabrication, vous pouvez vous douter que l'équipe de production a tenté d'alerter sur la mauvaise manière de fabriquer le jeu. Car si la concurrence a rarement été aussi rude, les créateurs de jeux français ont également l'impression de payer les mauvais choix stratégiques de leurs entreprises. Au point de les mobiliser à une échelle longtemps impensable dans le domaine : « Le milieu du jeu vidéo était peu ou prou un désert syndical il y a encore huit ou dix ans. On est passé de cette situation de désert syndical à une situation où l'on doit être aujourd'hui parmi les secteurs industriels les plus syndiqués du pays. » « On est passé d'un endroit où il n'était même pas question de prononcer les mots 'grève' ou 'syndicat', à un endroit où l'on est en capacité d'organiser une grève générale ! Nos collègues découvrent peu à peu qu'ils ont des intérêts à défendre, qui ne sont pas nécessairement alignés sur ceux de leurs employeurs. » En 2024, le monde du jeu vidéo a connu près de 15 000 licenciements, un record. Et une épée de Damoclès qui accentue le malaise de toute l'industrie.





JEU VIDEO GRÈVE SYNDICALISME CONDITIONS DE TRAVAIL LICENCIEMENTS

