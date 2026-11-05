Grève dans la fonction publique : 9,89% de grévistes dans la fonction d'État le 5 novembre 2024

Le ministère dévoile les chiffres de la mobilisation du 5 novembre. La fonction publique d'État reste le fief des grévistes avec 9,89%, loin devant la territoriale et l'hospitalière.

Le ministère de l'Action et des Comptes publics a publié ce jeudi 5 novembre les premiers résultats relatifs au mouvement social visant l'ensemble de la fonction publique. Les données recueillies à la mi-journée indiquent une mobilisation concentrée au sein de la fonction publique d'État, où 9,89% des agents ont interrompu leur activité professionnelle. Ce taux se révèle quasi identique à ceux enregistrés lors de la précédente journée de grève du 29 septembre dernier.

Mobilisation concentrée dans la fonction publique d'État

La direction de l'administration et de la fonction publique précise que la participation reste provisoire et correspond à un instantané de la situation à midi. Ces chiffres sont susceptibles d'être révisés lors de la publication du bilan définitif par les services ministériels. La fonction publique d'État constitue ainsi le versant où la contestation est la plus forte, avec une proportion de grévistes plus de deux fois supérieure à celle observée dans les collectivités territoriales et environ deux fois et demie plus élevée que dans les établissements hospitaliers.

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Contrairement aux attentes d'une montée en puissance de la mobilisation, la participation recule nettement dans les autres branches de la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, le taux de grévistes s'établit à 4,60% à la mi-journée. Dans la fonction publique hospitalière, il est de 3,93%. Ces niveaux sont inférieurs à ceux observés lors de la manifestation du 29 septembre, qui avaient atteint respectivement 5,68% et 4,50% pour les mêmes versants administratifs.

Baisse de participation et contexte économique pesant

Les organisations syndicales dénoncent cette relative faiblesse de la mobilisation en comparant ces résultats aux pics historiques. La journée de grève du 5 décembre 2024 avait enregistré un taux bien plus élevé, avec 19,06% des agents publics ayant cessé le travail sur l'ensemble de la journée. Cette comparaison met en lumière une érosion progressive de la capacité de mobilisation unitaire face aux contraintes matérielles rencontrées par les agents.

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Les difficultés de pouvoir d'achat constituent un facteur explicatif majeur de cette participation en retrait. Pour de nombreux fonctionnaires, l'arrêt de travail implique une perte de salaire directe, difficile à supporter dans un contexte où les dépenses contraintes pèsent lourdement sur les budgets des ménages. Cette réalité économique paradoxalement freine la grève tout en étant la cause profonde des revendications. Les agents peinent à faire face à l'inflation sans compensation salariale adéquate depuis plusieurs années.

Revendications syndicales et gel du point d'indice

Au cœur des exigences figurent les rémunérations et la valorisation du métier d'agent public. Les syndicats dénoncent le gel prolongé du point d'indice, référence essentielle pour le calcul du traitement de base des fonctionnaires. La dernière revalorisation générale date de juillet 2023, avec une hausse de 1,5%, après une augmentation de 3,5% en juillet 2022. Cette absence de revalorisation depuis plus de trois ans a accumulé des pertes de pouvoir d'achat significatives pour les employés.

Les organisations réclament également de nouvelles augmentations générales et une amélioration des déroulements de carrière. La demande de moyens humains et financiers supplémentaires pour les services publics reste une priorité. Le projet de budget pour 2027 est également scruté de près, notamment pour ses perspectives sur les dépenses de fonctionnement et les investissements publics. Les syndicats exigent des garanties sur la pérennité des emplois et la qualité du service rendu aux usagers face aux restrictions budgétaires.

Objectif des 20 milliards d'euros d'économies

La Cour des comptes explore actuellement des pistes pour réaliser 20 milliards d'euros d'économies sur la masse salariale des fonctionnaires, qui s'élève à 362 milliards d'euros. Le point d'indice a été gelé pour maîtriser la dépense publique, mais cette mesure ne compense pas l'érosion du pouvoir d'achat. Les fonctionnaires attendent des mesures concrètes pour restaurer leur capacité d'achat sans remettre en cause les fondamentaux de la fonction publique. La suite du mouvement dépendra des réponses apportées par le gouvernement lors des prochaines négociations sociales.