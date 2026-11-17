Le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'arrêté préfectoral lors de la grève du 17 novembre, autorisant la manifestation place de la Bourse après une audience simultanée avec le cortège. Une victoire juridique majeure pour les syndicats.

Le tribunal administratif de Bordeaux a rendu une décision historique le 17 novembre lors de l'audience des référés, invalidant partiellement les restrictions imposées par la préfecture de la Gironde. Cette décision permet aux manifestants de la grève intersyndicale de se rassembler légalement sur la place de la Bourse, un lieu qui leur avait été initialement interdit. Cette victoire juridique survient alors que le cortège se dirigeait vers ce point stratégique, créant une situation juridiquement paradoxale où la manifestation était considérée comme illicite avant même que le juge ne statue.

Audience simultanée et victoire syndicale

L'audience s'est tenue dès 13 heures 30 au tribunal administratif de Bordeaux, alors que la manifestation était déjà en cours depuis une heure. Départée de la place de la Bourse à 12 heures 30, la mobilisation ne savait pas où elle pourrait légalement se terminer. Le juge des référés David Katz devait trancher en direct sur la légalité du périmètre autorisé. Les représentants des syndicats CFTC, FSU et FO ont obtenu gain de cause pendant que leur manifestation se déroulait dans les rues de la ville.

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La présidente du Syndicat des Avocats de France (SAF), Barbara Safar, a interrogé le tribunal sur la cohérence du risque pour l'ordre public invoqué par l'administration. Elle a souligné que les dégradations mentionnées remontaient au 17 octobre, soit un mois auparavant. Cette opposition entre les organisateurs et la préfecture de Sophie Brocas datait du 16 octobre, lorsque l'administration avait refusé le parcours proposé par les syndicats au motif de risques de troubles.

Tensions sur le tracé et choix des manifestants

Le cœur du conflit portait sur l'interdiction faite aux manifestants de revenir à leur point de départ. La préfecture avait imposé un parcours allant de la place de la Bourse vers la place de la Victoire. Cependant, les syndicats défendaient avec insistance un défilé circulaire passant par le cours Victor-Hugo. Le représentant de la préfecture a même signalé au juge que les manifestants étaient rue Esprit-des-Lois, respectant ainsi le périmètre interdit.

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Cette information était partiellement trompeuse car la tête du cortège se trouvait déjà place de la République. À ce moment critique, les participants ont dû choisir entre suivre l'ordre préfectoral ou franchir la ligne juridique en direction de la place de la Bourse. Ils ont opté pour cette seconde option, prenant le risque d'entrer en contradiction avec l'arrêté préfectoral en vigueur. Cette décision stratégique a finalement été validée par la justice quelques instants plus tard.

Conséquences juridiques et financières immédiates

Le juge David Katz a pris sa décision dix minutes après l'avoir mise en délibéré. Il a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral dans la mesure où il interdisait le rassemblement place de la Bourse. Cette annulation rétroactive a rendu légal le lieu de fin de manifestation au moment précis où le cortège y arrivait. Catherine Dudez, militante de la FSU, avait justifié ce choix par la capacité d'accueil supérieure de cette place face à l'effectif du cortège.

La préfecture a également été condamnée à verser 1 500 euros pour couvrir les frais de justice engagés par les syndicats. Le juge a coupé court aux arguments administratifs en rappelant que personne ne s'amusait à restreindre les libertés fondamentales. Les manifestants sont arrivés place de la Bourse à 15 heures 05 sans aucun débordement, validant par la fait accompli la décision judiciaire qui leur donnait raison.

Contexte national : restrictions sur les feux d'artifice

Parallèlement à ces événements juridiques à Bordeaux, le gouvernement français a annoncé une réunion urgente avec les vendeurs et les plateformes de e-commerce. Cette rencontre vise à discuter du plan d'action pour l'interdiction temporaire de la vente de mortiers d'artifice. Les acteurs du secteur disposent de huit jours pour présenter des mesures concrêtes de conformité.

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Cette mesure s'inscrit dans une politique plus large de sécurisation des périodes de célébration. Alors que les manifestations syndicales luttent pour les libertés d'expression et les conditions de travail, le gouvernement cherche à contrôler d'autres aspects du comportement public. Ces deux dossiers illustrent les tensions contemporaines entre l'administration et les citoyens sur la définition de l'ordre public.