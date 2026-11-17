La manifestation intersyndicale du 17 novembre 2026 rassemble des milliers de personnes à Montpellier. Blocages de lycées et revendications sociales marquent cette journée de mobilisation.

Une nouvelle manifestation intersyndicale s'est tenue à Montpellier ce mardi 17 novembre 2026 à partir de 14 heures 30. Des milliers de personnes ont participé au cortège parti du quartier d'Antigone et ayant pour terminus le cours Gambetta. Les organisateurs ont affirmé que les grévistes se disaient "très motivés".

Déroulement et ampleur du cortège

Le parcours validé par la préfète de l'Hérault a permis aux manifestants de traverser diverses artères de la ville. La présence est restée importante mais nettement inférieure à celle enregistrée lors de la mobilisation du 5 novembre 2026. Aucun chiffre officiel n'a été communiqué à l'issue de l'événement. La grande banderole rouge portant l'inscription "On les gagnera" et les drapeaux des syndicats ont dirigé le mouvement.

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Convergence avec les lycéens et étudiants

Des lycéens et des étudiants, nombreux à participer, ont renforcé le poids de cette journée de grève. Le blocage des établissements scolaires s'est traduit par des actions comme le cadenassage des grilles et le placement de poubelles, notamment au lycée Jules-Guesde et au lycée Joffre. Ces actes ont provoqué des tensions avec certains parents d'élèves. Les mobilisations débutées fin septembre visent à protester contre la vie chère, avec des impacts budgétaires estimés entre 120 et 150 euros de moins par mois pour les participants.

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Réponse de la présidente de la Région

Carole Delga a lancé un outil numérique baptisé Direct Lycées dans 28 établissements pour signaler les problèmes quotidiens. Cette plateforme généralisée début 2027 vise à accélérer la maintenance et les travaux dans les lycées. La présidente de la Région appelle l'État à financer durablement la rénovation des bâtiments scolaires et à améliorer les conditions d'apprentissage. Elle dénonce l'incitation à l'endettement préférer un soutien direct de l'État.

Crise budgétaire et enjeux de l'éducation

La situation financière des Régions est fragile avec une baisse prévue de 1 milliard d'euros de dotations dans la loi de finances 2027. Carole Delga demande de limiter cette baisse à 500 millions d'euros maximum. Les Régions ont perdu 1,7 milliard d'euros de dotations en deux ans, dont 500 millions pour l'Occitanie en trois ans.