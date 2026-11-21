Syndicaliste CGT de l'Hôtel Impérator, David Goslin mène une grève pour une augmentation de 87 centimes. Focus sur ce lutten qui défend les femmes de chambre de Nîmes depuis le 26 juillet.

David Goslin, délégué syndical CGT de l'hôtel cinq étoiles Impérator, se tient debout chaque jour face à l'entrée principale pour soutenir son équipe. Ce militant de 59 ans occupe ce poste de commandement depuis plus de deux mois pour défendre une demande précise de revalorisation salariale. Son objectif est d'obtenir une augmentation de 87 centimes de l'heure pour les femmes de chambre de l'établissement niçois.

L'engagement tenace d'un syndicaliste CGT

David Goslin refuse de capter toute l'attention médiatique au détriment des salariées qu'il représente. Il considère que ces femmes sont les vraies figures de ce mouvement social qui a débuté il y a soixante-trois jours consécutifs. Le porte-voix insiste sur la nécessité de protéger ses collègues contre les menaces et les intimidations dont elles sont parfois victimes.

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La ténacité de David Goslin trouve ses racines dans son histoire familiale et son parcours professionnel complexe. Né dans la Somme, il a grandi dans un environnement où la précarité était quotidienne. Son père, boucher charcutier, a dû rejoindre l'usine Goodyear pour nourrir sa famille. David Goslin a suivi le même chemin avant de travailler chez Carbone Lorraine et dans la pyrotechnie.

Engagé très tôt à la CGT, David Goslin a participé activement à la négociation des trente-cinq heures. Ses succès passés, comme l'embauche d'enfants de salariés en échange de la réduction du temps de travail, ont forgé sa conviction que la lutte sociale porte ses fruits. Cette expérience lui a permis d'acquérir une expertise juridique et syndicale solide.

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Les conditions de travail des femmes de chambre

Le cœur du conflit actuel concerne les conditions précaires des femmes de chambre de l'hôtel Impérator. David Goslin dénonce un métier difficile que la direction ne parvient pas à pourvoir correctement. Il accuse la direction de recruter majoritairement des femmes étrangères pour maintenir des coûts salariaux bas.

Des salariées comme Ouadeh Ikrah, originaire du Maroc et ancienne infirmière, illustrent cette situation de sous-qualification forcée. En France, son diplôme n'est pas reconnu, ce qui la contraint à accepter ce poste après plusieurs années. Ces employés perçoivent un salaire horaire brut de 12,31 euros, correspondant au Smic, ce qui leur semble insuffisant pour la pénibilité du travail.

La demande d'une augmentation de 87 centimes par heure vise à corriger ce déséquilibre. David Goslin rappelle que ce montant, bien qu'il puisse sembler modeste, représente une progression significative pour des travailleurs qui vivent souvent au-dessus de leurs moyens. Le syndicat CGT exige le respect de la convention collective applicable à ce secteur d'activité.

Soutiens multiples et avenir du conflit

Le mouvement de grève a reçu un soutien inattendu mais fort de la part du groupe de rock The Cure. Lorsque le groupe était en résidence à l'hôtel Impérator, ses membres ont exprimé leur solidarité en levant le poing et en laissant une somme de 120 euros. Cette initiative a conforté les grévistes dans la légitimité de leur combat.

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Les négociations avec la direction ont échoué lors de leur première réunion dix jours après le début de la grève. Le conflit a pris une ampleur nationale, mettant en lumière la crise structurelle de l'établissement. David Goslin accuse la direction de cumuler les dettes depuis sept ans, ce qui compromet la viabilité des emplois.

Malgré le stress quotidien et l'absence de résultat immédiat, les femmes de chambre persistent dans leur mobilisation. Le soutien des Nîmois, nombreux à manifester leur sympathie aux grévistes, constitue un réconfort moral important. La suite du conflit dépendra de la capacité des parties à reprendre la négociation autour de la revalorisation salariale demandée depuis le 26 juillet.