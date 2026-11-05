Plus de 1400 personnes ont manifesté à Dax ce 5 novembre 2026 pour dénoncer la vie chère et le pouvoir d'achat. Un mouvement interprofessionnel marqué par une absence de lycéens.

Une manifestation interprofessionnelle s'est déroulée à Dax ce jeudi 5 novembre 2026, réunissant près de 1400 participants pour dénoncer le coût de la vie. Le cortège, parti du parking de l'hôpital, a parcouru l'avenue Georges-Clemenceau sous une atmosphère calme mais résolue. Les participants expriment leur mécontentement face à l'érosion du pouvoir d'achat et à l'absence de dialogue avec le gouvernement.

Participants et revendications sociales

La force du mouvement réside dans sa diversité professionnelle, bien que la mobilisation des jeunes soit limitée. De nombreux enseignants, personnels hospitaliers et fonctionnaires ont répondu à l'appel. Des salariés de l'industrie et de l'énergie, comme Grégoire, employé de RTE, ont également rejoint le défilé pour défendre leurs conditions de travail et leurs salaires.

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Isabelle, ancienne sage-femme de Brassempouy, et Jean-Claude, instituteur retraité de 72 ans, incarnent cette colère diffuse. Ils soulignent que personne n'est satisfait et que le dialogue politique semble rompu. Isabelle regrette notamment l'absence des parents dans le soutien aux mouvements lycéens, qu'elle voit pourtant s'emparer de leur avenir avec détermination.

Malgré la présence de nombreux syndicats et partis politiques, les lycéens étaient peu nombreux dans les rues de la ville landaise. Cette participation moindre contraste avec la mobilisation solide des adultes actifs et des retraités, qui portent des revendications spécifiques sur les services publics et l'industrie. Les couleurs syndicales et politiques étaient visibles tout au long du parcours du cortège.

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Freins économiques et mobilisation

Le prix des carburants représente un obstacle majeur à une mobilisation plus large sur ce territoire. Antoine, de la papeterie de Tartas, explique que les coûts de transport découragent certains citoyens de participer. Ils estiment que les finances personnelles ne permettent plus de payer les déplacements nécessaires pour rejoindre les lieux de manifestation.

Grégoire confirme cette réalité économique en témoignant de la fin des petits plaisirs. Pour de nombreux ménages, l'épargne mensuelle est devenue impossible. La fin du mois se solde souvent à zéro, ce qui renforce le sentiment de précarité. Ce contexte financier pèse lourd sur le moral des participants qui dénoncent une gestion hors-sol de l'économie par les autorités.

Les chiffres officiels de la police comptabilisent 1400 manifestants. Cependant, les organisateurs et certains participants estiment le nombre réel entre 1500 et 1800 personnes. Cet écart reflète une perception différente de l'ampleur du mécontentement social. Le ressentiment est palpable parmi ceux qui se sentent oubliés par les décisions politiques actuelles.

Clôture et tensions politiques

La fin du cortège a été marquée par des interventions des forces de l'ordre concernant certains groupes politiques. Le collectif Gasconha action antifasciste a été invité à quitter le défilé. Leur banderole faisant référence à Yoda et dénonçant la guerre de classes a provoqué cet arrêt pour maintien de l'ordre.

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D'autres formations ont affiché leur soutien officiel au mouvement. Le Parti socialiste des Landes, le Parti communiste français et La France insoumise ont rallié le cortège. Ils utilisent cette plateforme pour réitérer leurs critiques contre la politique économique du gouvernement en place. Le mouvement se veut ainsi une vitrine du désaccord politique large.

Les manifestants réclament l'application du programme du Conseil national de la résistance. Ils voient dans ce texte une référence historique pour rétablir l'équilibre moral et social de la nation. Cette demande symbolique souligne le désir d'un retour à des valeurs plus protectrices des citoyens face aux aléas économiques.