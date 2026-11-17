A Bordeaux, la prefecture restreint l'itineraire de la greve du 17 novembre. L'intersyndicale conteste l'arrete prefectural et refuse la dispersion place de la Victoire.

La prefecture de la Gironde a pris un arrete prefectural restreignant l'itineraire de la manifestation de greve du 17 novembre a Bordeaux. Publie le 16 novembre a 23 heures, ce texte decerne un permis de depart depuis la place de la Bourse mais interdit formellement d'y retourner a la fin du desile pour la dispersion.

Restreinte de l'itineraire prefectoral

L'autorite administrative invoque des risques de trouble a l'ordre public pour limiter l'espace de manœuvre des manifestants. Le parcours autorise se termine par une dispersion place de la Victoire, contrairement a la demande des syndicats qui voulaient boucler la boucle a la place de la Bourse.

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Contestation de l'arrete syndicale

L'Intersyndicale girondine a saisi le tribunal administratif en urgence pour contester cette restriction. Les representants syndicaux estiment que cette demarche porte atteinte a la libert de manifester et refuseront de suivre l'itineraire impose lors de la mobilisation de demain.

Calendrier et deplacements envisages

La mobilisation est planifiee pour 12 heures 30 au depart de la place de la Bourse. Les organisateurs ont confirme leur intention d'emprunter le cours Victor-Hugo pour revenir vers la place de la Bourse, ignorant ainsi la decision de l'Etat concernant la dispersion place de la Victoire.

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Delais de la justice administrative

Le tribunal administratif est saisi mais sa decision risque d'intervenir apres le depart de la manifestation prevue le 17 novembre. Cette situation laisse les organisateurs et la prefecture dans une attente juridique qui pourrait ne pas influencer le deroulement immediate du rassemblement de demain.

Contexte de la mobilisation sociale

Cette greve s'inscrit dans un contexte de difficults sociales et financieres pour les agents de la fonction publique. Les syndicats appellent a une mobilisation large pour reclamer des hausses de salaires et ameliorer les conditions de vie des travailleurs face a la precarite grandissante.