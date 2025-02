Grenoble : Une Attaque à la Grenade dans un Bar Fait 15 Blessés

Une attaque à la grenade perpétrée dans un bar de Grenoble a fait 15 blessés, dont six grièvement. Le ministre de l'Intérieur a qualifié cet incident d'« opération criminelle inédite », soulignant l'utilisation d'une technique de guerre. L'enquête, menée par la JIRS de Lyon, est en cours.

Mercredi soir, une attaque à la grenade dans un bar de Grenoble , ville des Alpes françaises, a fait 15 blessés . Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a qualifié ce type d'attaque de « technique de guerre » inédite en France lors de sa visite sur les lieux de l'incident vendredi. Il a déclaré que l'incident était « inadmissible », « inacceptable » et que les autorités « retrouveront celui qui a fait ça ». M.

Retailleau a souligné l'utilisation d'une grenade à fragmentation, une arme « plutôt faite pour blesser que pour tuer », soulignant un « niveau de violence sans précédent ». La police recherche activement l'auteur, qui s'est introduit cagoulé et armé d'un fusil d'assaut vers 20h15 dans le café associatif l'Aksehir, où se trouvaient de nombreux clients. Il a dégainé une grenade, sans dire un mot, avant de prendre la fuite alors que l'établissement était soufflé de l'intérieur. L'attaque a fait quinze blessés, dont six grièvement. Tous les blessés ont été hospitalisés, mais plus aucun pronostic vital n'est engagé vendredi. La piste terroriste a été écartée, et le ministre a déclaré qu'il s'agissait plutôt d'un contexte lié au trafic et au crime organisé. L'enquête, ouverte pour « tentative de meurtre en bande organisée », est menée par la Juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée (JIRS) de Lyon. Un total de 20 enquêteurs sont mobilisés sur cette affaire. Le bar visé faisait l'objet d'une enquête administrative liée à des soupçons de « trafics divers » et était sous le coup d'une procédure de fermeture. Le fils du propriétaire a été interpellé au lendemain de l'attaque pour trafic de cigarettes, a déclaré le parquet de Grenoble. Grenoble connaît régulièrement des épisodes de violences liés au trafic de drogues, les autorités ayant même évoqué l'été dernier une « guerre des gangs ». La violence de cet incident soulève des inquiétudes quant à la situation de sécurité dans la ville et souligne la nécessité de mesures plus fermes pour lutter contre le trafic et les gangs





