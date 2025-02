Grenoble : un bar visé par une grenade, le fils du patron interpellé pour trafic de cigarettes

L'Aksehir, un bar de Grenoble, a été visé par une grenade le 14 février. La police soupçonne un règlement de compte lié au trafic de cigarettes. Le fils du patron du bar a été interpellé en possession de cigarettes contrefaites.

La police recherche toujours activement l'auteur de l'attaque qui s'est produite le 14 février dans le bar l'Aksehir, situé au Village olympique de Grenoble . Vers 20h15, un homme cagoulé et armé d'un fusil d'assaut est entré dans l'établissement bondé, a dégainé une grenade à fragmentation sans prononcer un mot et a pris la fuite. La grenade a fait exploser le bar de l'intérieur, provoquant des dégâts importants.

Les enquêteurs ont rapidement évoqué l'hypothèse d'un règlement de compte, suspectant un trafic de cigarettes ou une 'inimitié exacerbée' comme motif de l'attaque. Le fils du patron du bar a été placé en garde à vue ce vendredi après avoir été interpellé en possession de cartouches de cigarettes de contrefaçon. Selon Le Dauphiné Libéré, il aurait réussi à se faufiler sous les rubalises des enquêteurs pour accéder au local et en sortir avec un sac rempli de cigarettes illégales. L'association qui gère le bar est déjà connue des autorités policières. En janvier dernier, 26 kg de cartouches de cigarettes contrefaites et de tabac à chiquer avaient été saisis dans les locaux. Le gérant du bar et son fils seront entendus par les enquêteurs afin de comprendre les raisons de l'attaque. \Le fils du gérant a déjà été condamné pour meurtre à plusieurs reprises et compte à son actif 13 condamnations. Son père a également été condamné en novembre dernier à un an de prison avec sursis pour blanchiment d'argent. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu à Grenoble ce vendredi matin, déplorant une attaque 'inédite' en France. Bruno Retailleau a condamné l'utilisation de cette 'technique de guerre' sur le territoire français. La ville de Grenoble est confrontée depuis plusieurs années à des épisodes de violence liés au trafic de drogue, les autorités parlant désormais de 'guerre des gangs'.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Grenoble France Grenade Attak Trafic Cigarettes Bar Police Fils Patron

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Explosion d’une grenade à Grenoble : le point sur l’enquêteLe bar associatif Aksehir, sur la place Claude-Kogan, visé par une attaque à la grenade à Grenoble, le 12 février 2025.

Lire la suite »

Grenoble: Attaque à la grenade dans un bar associatif, le maire controverséDes explosions de violence et des pratiques inédites à Grenoble ont frappé mercredi soir lorsque un homme a lancé une grenade dans un bar associatif du quartier du Village olympique, blessant 12 personnes, dont six en état critique. L'homme suspecté de l'attaque, en possession d'une arme automatique, a alimenté la polémique autour du maire écologiste Eric Piolle, accusé de minimiser les problèmes de sécurité et de trafic de stupéfiants.

Lire la suite »

Grenade lancée dans un bar à Grenoble : où en est la traque du suspect ?L'homme qui a lancé une grenade dans un bar associatif à Grenoble mercredi 12 février est toujours en fuite. Les restes de la grenade vont être examinés par la police scientifique.

Lire la suite »

Critiques acerbes envers le Maire de Grenoble après une attaque à grenadeLe ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se rend à Grenoble après une attaque à grenade dans un bar qui a fait une quinzaine de blessés. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, est vivement critiqué pour ses positions sur la sécurité et ses déclarations sur la gestion de la sécurité dans la ville.

Lire la suite »

Grenoble : L’attaque à la grenade est une « technique de guerre » inédite en France, selon RetailleauEn visite à Grenoble sur les lieux de l’attaque à la grenade, le ministre de l’Intérieur a souligné que de tels faits n’avaient jamais été observés en France

Lire la suite »

Grênade dans un café à Grenoble: « Une opération criminelle inédite » selon le ministre de l'IntérieurBruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Grenoble après l'attaque à la grenade dans un café associatif qui a fait 15 blessés mercredi soir. Il a qualifié cet acte de « inadmissible » et « inacceptable » et assuré que le coupable serait retrouvé. Le ministre a souligné que l'utilisation d'une grenade, un type d'arme généralement utilisé pour blesser plutôt que tuer, représentait un niveau de violence inédit.

Lire la suite »