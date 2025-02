Grenoble: Un Bar Visé par une Grenade, Le Fils du Propriétaire Soupçonné de Trafic

Un bar à Grenoble a été visé par une grenade vendredi soir, causant des dégâts importants. Le fils du propriétaire, déjà condamné pour homicide, est soupçonné de trafic de cigarettes et placé en garde à vue.

La police poursuit activement ses recherches pour identifier l'auteur de l'attaque qui a eu lieu le vendredi 20 juin 2023 au bar « L'Aksehir » situé dans le quartier du Village olympique de Grenoble . Vers 20h15, un individu masqué et armé d'un fusil d'assaut s'est introduit dans l'établissement bondé de clients. Sans prononcer un mot, il a dégainé une grenade à fragmentation, provoquant une puissante explosion qui a dévasté l'intérieur du bar.

Après avoir commis ce geste violent, l'auteur a pris la fuite. Les enquêteurs ont immédiatement évoqué l'hypothèse d'un règlement de compte, pointant vers le trafic de cigarettes ou des tensions préexistantes entre individus comme des pistes possibles. Le lendemain de l'attaque, le procureur de la République de Grenoble, François Touret de Coucy, a confirmé ces pistes. Le fils du propriétaire du bar a été placé en garde à vue ce vendredi après avoir été intercepté en possession de cigarettes contrefaites. Selon Le Dauphiné Libéré, il aurait réussi à contourner les mesures de sécurité mises en place par les enquêteurs pour accéder au lieu de l'attaque et à en sortir avec un sac rempli de cartouches de cigarettes de contrebande. Ce dernier détail renforce l'hypothèse d'un règlement de compte lié au trafic illégal de cigarettes.Des investigations supplémentaires ont révélé que le bar était déjà connu des autorités pour des activités de contrebande. En janvier dernier, 26 kg de cigarettes contrefaites et de tabac à chiquer avaient été saisis dans les locaux de l'association qui gère le bar. Le fils du propriétaire, déjà condamné pour double homicide en 2012 et comptant 13 condamnations à son actif, ainsi que son père, seront entendus par les enquêteurs dans les prochains jours. L'objectif des enquêteurs est de déterminer les raisons profondes de l'attaque à la grenade et d'identifier les personnes impliquées. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu à Grenoble ce vendredi matin pour condamner cette attaque « inédite » et déplorer l'utilisation de cette « technique de guerre » en France. L'utilisation de grenades dans des actes de violence est un phénomène inquiétant qui témoigne de l'escalade de la violence dans certaines zones de Grenoble et sa banlieue. Les autorités évoquent désormais ouvertement la notion de « guerre des gangs » pour décrire la situation préoccupante qui règne dans certaines zones de la ville





